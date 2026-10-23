La otra visión de Grupo Puntacana: un Este con mejor salud visual

La salud visual es fundamental para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades.

En la región Este de República Dominicana, la salud visual ha sido durante años una necesidad con pocas respuestas cercanas. Trabajadores del turismo, estudiantes y adultos mayores de comunidades como Verón y sus alrededores han convivido con cataratas, glaucoma o complicaciones oculares asociadas a la diabetes sin un especialista a mano.

Datos del Censo Nacional de 2010 ya advertían que en la zona más de 150,000 personas presentaban algún grado de cataratas, más de 10,000 padecían glaucoma y más de 30,000 sufrían afecciones oculares vinculadas a la diabetes.

Octubre, mes en que se celebra el Día Mundial de la Visión, sirve para recordar que el reto es global: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 2,200 millones de personas viven con algún deterioro visual y, en casi la mitad de los casos, pudo evitarse o aún no ha sido atendido.

También es una buena ocasión para mirar lo que ya se está haciendo en casa, donde una alianza lleva años trabajando para que nadie pierda la vista por falta de acceso.

Un centro nacido de una alianza

Para responder a esa realidad nació el Centro de Lucha Contra la Ceguera Dr. Zato, inaugurado en 2019 en Verón como resultado de una alianza público-privada de responsabilidad social entre la Fundación Grupo Puntacana, brazo social de Grupo Puntacana; la Fundación Instituto de Ciencias Visuales Dr. Zato (INCIVI); el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Clínica Dr. Cedano.

Su propósito es claro: combatir la pérdida de visión por causas evitables en la zona, con especial atención a las comunidades más vulnerables.

El centro ofrece oftalmología general, consultas ambulatorias, optometría, evaluaciones visuales, intervenciones quirúrgicas y operativos comunitarios. Gracias al convenio con el SNS, que aporta oftalmólogos, asistentes, enfermeras y personal de apoyo bajo la supervisión de INCIVI, los servicios llegan de forma gratuita a la población de la región.

Más de 5,000 pacientes han sido atendidos, entre ellos 1,500 estudiantes, un dato clave si se considera que muchas dificultades de aprendizaje comienzan, sin que nadie lo note, con una visión deficiente.

Centro Dr. Zato: salud visual al alcance de todos

Atención gratuita: ofrece consultas oftalmológicas, evaluaciones visuales, optometría y cirugías para comunidades de la región Este.

ofrece consultas oftalmológicas, evaluaciones visuales, optometría y cirugías para comunidades de la región Este. Más de 5,000 pacientes atendidos: el centro ha brindado servicios a miles de personas, incluidos 1,500 estudiantes.

el centro ha brindado servicios a miles de personas, incluidos 1,500 estudiantes. Alianza por la salud: nació en 2019 gracias a la colaboración entre Fundación Grupo Puntacana , INCIVI, el SNS y la Clínica Dr. Cedano.

nació en 2019 gracias a la colaboración entre , INCIVI, el SNS y la Clínica Dr. Cedano. Formación de especialistas: impulsa la capacitación médica mediante acuerdos académicos y cooperación internacional.

impulsa la capacitación médica mediante acuerdos académicos y cooperación internacional. Prevención en las comunidades: las misiones médicas de Fundación Grupo Puntacana suman más de 60 jornadas en más de 12 comunidades desfavorecidas de La Altagracia, desde 2006.

La huella del Dr. Zato

El nombre del centro honra al oftalmólogo español Miguel Zato Gómez de Liaño, quien durante cerca de tres décadas ha colaborado con la oftalmología dominicana: ha realizado miles de cirugías en diversas provincias y ha formado a una decena de especialistas dominicanos.

Su visión dio forma a un proyecto que, desde el primer picazo en 2018, se concibió no solo como un lugar de atención, sino también como una escuela.

Formar para multiplicar

Esa vocación formativa se ha traducido en alianzas académicas. El centro firmó un acuerdo con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) para el intercambio de docentes y estudiantes, con énfasis en neurooftalmología, mientras la Fundación Grupo Puntacana e INCIVI organizaron un Curso de Introducción a la Oftalmología para médicos recién graduados, un grupo que suele llegar a los hospitales con escasa preparación en esta área.

A ello se suma la cooperación internacional: oftalmólogos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid han llevado al centro más de 5,000 lentes graduados donados y han impartido formación a residentes dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/centroluchacontralacegueradrzato1menor10mb-9e0dca7a.jpg El acceso a servicios oftalmológicos contribuye a prevenir la ceguera evitable y reducir las barreras de atención médica. (CEDIDA POR GRUPO PUNTACANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/centroluchacontralacegueradrzato3menor10mb-1772ccce.jpg La colaboración entre instituciones permite acercar atención especializada a las comunidades vulnerables de la región Este. (CEDIDA POR GRUPO PUNTACANA) ‹ >

Salud que llega a las comunidades

El trabajo del centro se complementa con las misiones médicas de la Fundación Grupo Puntacana, que desde 2006 suman más de 60 jornadas en más de 12 comunidades desfavorecidas de La Altagracia.

Junto a aliados como The Edward Via College of Osteopathic Medicine (VCOM), Instituto de Ciencias Visuales (INCIVI), Clínica Doctor Cedano, New York University, World Of Smiles y Action for Smiles, entre otras, se ofrecen consultas de oftalmología, medicina general, odontología y otras especialidades, además de medicamentos y charlas preventivas.

Mirar hacia adelante

Especialistas vinculados al centro han señalado que la catarata es la principal causa de ceguera en contextos como el dominicano, seguida de los errores de refracción que quedan sin corregir porque muchas personas no pueden costear unos lentes. La buena noticia es que la mayoría de esas causas son prevenibles o tratables.

Más allá de cualquier efeméride, la experiencia del Este demuestra que cuando empresa, Estado y sociedad civil comparten un mismo objetivo, la prevención deja de ser un privilegio. Para Grupo Puntacana, cuidar la vista de su gente es otra forma de construir destino: uno donde el desarrollo también se mide en miradas recuperadas.