Puntacana Resort: un destino que nunca deja de evolucionar

Ningún destino que se precie de ser líder puede darse el lujo de quedarse quieto. Grupo Puntacana, la empresa que transformó una costa deshabitada en el principal polo turístico del Caribe sigue demostrando que la evolución constante es parte de su identidad, incluso después de casi seis décadas de trayectoria. Hoy, ese impulso se traduce en nuevos proyectos, nuevas alianzas y una generación de liderazgo que continúa escribiendo el siguiente capítulo del destino.

Ese relevo generacional ya es una realidad. La marca, conformada por más de 12 empresas, es liderada actualmente por Frank Elías Rainieri como presidente y CEO, junto a Paola Rainieri como Chief Marketing Officer y Francesca Rainieri como Chief Financial Officer, mientras el señor Frank Rainieri continúa como presidente de la Junta y de la Fundación Grupo Puntacana. Bajo esta nueva conducción, el grupo ha ampliado su radio de acción más allá de las fronteras de Punta Cana.

Uno de los movimientos más significativos de los últimos años es su participación en el Consorcio Cabo Rojo, seleccionado por el Fideicomiso Pro-Pedernales como socio estratégico del Estado dominicano para el desarrollo del nuevo destino turístico en el suroeste del país. Se trata de un proyecto a largo plazo, con una inversión estimada superior a los dos mil millones de dólares en varias fases, que busca replicar en Pedernales parte de la fórmula que convirtió a Punta Cana en referente turístico. En paralelo, durante Fitur 2026, el grupo anunció una alianza con la cadena hotelera Meliá para desarrollar Paradius Miches, un nuevo resort de 600 habitaciones en la provincia de El Seibo, reafirmando su apuesta por nuevos polos de desarrollo dentro del país.

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La evolución también ocurre puertas adentro del resort original. En abril de 2026, la Fundación Grupo Puntacana inauguró las nuevas facilidades del Centro de Innovación Marino (CIM) en Playa Blanca, una instalación dedicada a la investigación, la educación ambiental y la restauración de arrecifes de coral en todo el Caribe, resultado de más de tres décadas de trabajo ambiental. El centro funciona como institución ancla del Hub de Innovación Marino de la República Dominicana, junto a FUNDEMAR y The Nature Conservancy. Como explicó Jake Kheel, vicepresidente de Fundación Grupo Puntacana, el CIM ofrece "una plataforma más robusta, con mejores herramientas, más aliados y mayor alcance" para enfrentar la pérdida de arrecifes en la región.

El deporte, por su parte, sigue siendo otro motor de evolución. El Corales Puntacana Championship, único evento oficial del PGA Tour en el país, alcanzó en su novena edición de 2026 su mayor escala hasta la fecha: 144 jugadores profesionales de unos 20 países, gracias a la integración con el DP World Tour y la FedExCup, y la bolsa de premios más alta jamás disputada en un evento deportivo dominicano. A esto se suma el reciente respaldo institucional al boxeo olímpico y la apuesta declarada por el turismo deportivo como eje estratégico de cara a los próximos años.

Al final, lo que distingue a Grupo Puntacana no es solo el tamaño de sus nuevos proyectos, sino la coherencia con la que los desarrolla porque cada expansión sigue apoyada en la misma filosofía que dio origen al destino hace más de cinco décadas. Punta Cana nunca ha dejado de evolucionar, y todo indica que no está cerca de detenerse.