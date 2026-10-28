Smart TV QLED y grandes formatos fortalecen la oferta de AIWA en República Dominicana

Para quienes disfrutan películas, deportes, conciertos, videojuegos o series, una pantalla de mayores dimensiones puede transformar por completo la experiencia de entretenimiento. Al mismo tiempo, el consumidor espera que esas pulgadas vengan acompañadas de una imagen de calidad y un precio que haga sentido para su presupuesto.

En República Dominicana, AIWA fortalece su oferta de Smart TV con una variedad de modelos QLED 4K y pantallas que alcanzan grandes formatos, una propuesta con la que la marca busca responder a hogares que quieren dar un paso adelante en su experiencia audiovisual.

La disponibilidad identificada en el mercado dominicano incluye opciones QLED Smart TV de 43, 50, 55, 58, 65, 70, 75, 86 y hasta 98 pulgadas, además de alternativas para quienes necesitan formatos más compactos.

Más allá de ofrecer muchas medidas, esta amplitud permite elegir el televisor de acuerdo con el espacio. No todos los hogares necesitan una pantalla de 75 u 86 pulgadas, de la misma forma que un televisor compacto puede quedarse corto en una sala amplia donde varias personas ven contenido al mismo tiempo.

Cuando las pulgadas cambian la experiencia

Una pantalla de gran formato adquiere especial protagonismo cuando el televisor se convierte en el centro de reuniones familiares. Un partido importante, una película durante el fin de semana o una serie compartida pueden sentirse diferentes cuando la imagen ocupa una mayor parte del campo visual.

Al aumentar el tamaño también se hace importante la resolución. Por esa razón, buena parte de la oferta QLED de AIWA identificada en República Dominicana incorpora resolución 4K, pensada para ofrecer mayor nivel de detalle en contenidos compatibles.

Esta combinación entre resolución y tamaño es particularmente relevante en modelos de 65, 70, 75 pulgadas o superiores. Cuanto mayor es la pantalla, más importante resulta contar con una imagen capaz de mantener definición y detalle.

La tecnología QLED suma otro elemento a esa experiencia. Su objetivo es ofrecer una reproducción de color más rica y una imagen atractiva para diferentes tipos de contenido. Para el usuario final, lo importante no es únicamente conocer el nombre de la tecnología, sino apreciar qué aporta cuando llega el momento de sentarse frente al televisor.

En ese sentido, AIWA busca que las características técnicas se traduzcan en beneficios fáciles de reconocer; una pantalla adecuada para el espacio, una resolución acorde con el tamaño y una experiencia visual pensada para el entretenimiento cotidiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/aw26googletv01-696b2926.png https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/tv-qled-aiwa-0735c7fd.png ‹ >

Del apartamento a una sala de gran formato

La variedad de dimensiones permite también atender distintos perfiles de consumidor. Quien vive en un apartamento o dispone de una sala de tamaño medio puede encontrar alternativas de 43, 50 o 55 pulgadas. Para espacios más amplios, los formatos de 58, 65 y 70 pulgadas ofrecen otra escala de experiencia. Y para quienes desean que el televisor tenga un papel central dentro de la sala, AIWA cuenta en el mercado dominicano con opciones de 75, 86 y hasta 98 pulgadas.

Ese último segmento muestra cómo está evolucionando la categoría. Las pantallas de gran formato ya no responden solamente a la idea de "tener un televisor grande"; están asociadas a una forma distinta de consumir entretenimiento dentro de casa.

Para AIWA, este crecimiento del tamaño debe mantenerse vinculado a la relación calidad-precio. La propuesta busca que el consumidor pueda valorar no únicamente cuántas pulgadas obtiene, sino también la tecnología incorporada, la resolución, la garantía y el respaldo disponible después de la compra.

Calidad y respaldo forman parte de la decisión

En un producto que suele permanecer varios años en el hogar, la experiencia no termina cuando se enciende la pantalla por primera vez. El respaldo posterior también puede influir en la tranquilidad del comprador.

Los televisores AIWA cuentan con 12 meses de garantía en mano de obra y repuestos, bajo las condiciones establecidas por la marca para defectos de fábrica. La atención se gestiona mediante centros de servicio autorizados y requiere cumplir con las condiciones correspondientes para validar la garantía.

En República Dominicana, la marca dispone además de servicio técnico para sus líneas de Audio & Video en Santo Domingo y Santiago, un componente que complementa la propuesta de producto y aporta respaldo después de la compra.

La presencia comercial de AIWA se apoya igualmente en una red de autorizada de tiendas oficiales como Corripio, Jumbo, Casa Cuesta y Sirena entre otros, donde los consumidores pueden encontrar televisores de la marca. La disponibilidad de cada modelo y tamaño puede variar según establecimiento e inventario.

Para quienes están considerando renovar su Smart TV, el mercado dominicano ofrece hoy un abanico mucho más amplio de tamaños y tecnologías. La elección puede empezar por las pulgadas, pero termina incluyendo resolución, calidad de imagen, precio, garantía y servicio.

Con su oferta QLED 4K y sus opciones de gran formato, AIWA busca ocupar un espacio cada vez más relevante dentro de esa decisión. No se trata únicamente de llevar una pantalla más grande a la sala, sino de encontrar un televisor que acompañe la forma en que cada hogar disfruta su entretenimiento y que ofrezca un equilibrio convincente entre tecnología, calidad, precio y respaldo.