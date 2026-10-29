Philip Morris refuerza la venta responsable para prevenir el acceso de menores a productos de tabaco

Prevenir que los menores de edad accedan a productos de tabaco y nicotina no admite excepciones: es un compromiso innegociable que requiere la participación de fabricantes, distribuidores, comercios, autoridades y sociedad. Bajo esta premisa, Philip Morris International (PMI) anunció el lanzamiento en República Dominicana de ¡OJO! Aquí siempre verificamos tu mayoría de edad, su nueva campaña de prevención de acceso de menores de edad, orientada a reforzar los controles en los puntos de venta, promover la verificación estricta de la mayoría de edad y consolidar una cultura de venta responsable en el país.

La llegada de esta iniciativa al país forma parte de un despliegue regional coordinado que se implementa de manera simultánea en mercados estratégicos como Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador y Perú, adaptándose a las dinámicas comerciales y normativas de cada territorio. La campaña prevé llegar a aproximadamente 300 puntos de venta físicos en 6 países y más 200,000 puntos con capacitación virtual.

A nivel local, la campaña prevé llegar durante octubre y noviembre a más de 40 puntos de venta clave del país, en tiendas de Total Energies, Next, Abarrotao, Vocatus, tiendas propias y otros aliados comerciales. Estos 40 establecimientos se suman a los más de 13,800 puntos de venta que desde hace meses cuentan con señalización y educación sobre la prevención de acceso a menores de edad a productos de tabaco y nicotina.

La estrategia contempla acciones de información y sensibilización dirigidas a quienes atienden establecimientos comerciales, además de materiales para puntos de venta, con el objetivo de promover prácticas de comercialización responsable.

De manera paralela, PMI extenderá la estrategia hacia sus propios equipos de trabajo mediante jornadas de sensibilización interna. La compañía parte de la premisa de que la prevención debe vivirse de adentro hacia afuera, convirtiendo a sus colaboradores en los primeros promotores de esta cultura de responsabilidad.

Con esta acción, PMI refuerza las prácticas de venta responsable en el comercio minorista legal dominicano y contribuye a articular esfuerzos en América Latina para prevenir el acceso de menores de edad a productos de tabaco y nicotina.