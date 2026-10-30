Ahorrar con propósito: porque cada meta necesita una estrategia

Cuando el ahorro tiene un propósito, cada decisión financiera nos acerca a nuestras metas. ( CEDIDA POR BANCO BHD )

Ahorrar es uno de los hábitos más importantes para construir bienestar financiero. Sin embargo, guardar dinero sin un objetivo definido puede convertirse en una práctica que, aunque positiva, no necesariamente nos acerca a las metas que deseamos alcanzar.

La verdadera utilidad del ahorro radica en darle un propósito y diseñar una estrategia alineada con nuestras metas más próximas y futuras.

Cada aspiración o plan requiere una forma distinta de ahorrar. Ya sea irse de vacaciones, la compra de una vivienda, financiar la educación de los hijos o prepararse para el retiro, cada meta responde a una etapa de vida diferente y exige montos, plazos y decisiones financieras.

Antes de comenzar a ahorrar, conviene hacerse tres preguntas clave: ¿para qué estoy ahorrando?, ¿cuánto necesito? y ¿cuándo necesitaré ese dinero?

Tiempo y estrategia, los pasos que no debes saltarte

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/foto-mujer--diario-libre-bhd-3dcc78c8.png La planificación es fundamental para el cumplimineto de las metas. (CEDIDA POR BANCO BHD)

Cuando tomamos la decisión de ahorrar con propósito, el primer paso es el tiempo que vamos a destinar a ese ahorro, y el tiempo define la estrategia. Las metas financieras pueden clasificarse según el plazo que se espera alcanzarlas.

Las metas a corto plazo, generalmente desde unos meses hasta un año, van desde unas vacaciones, una compra importante o la creación de un fondo para imprevistos. Aquí es recomendable priorizar alternativas de ahorro seguras y de fácil acceso que permitan disponer del dinero cuando sea necesario.

Las metas de mediano plazo, de uno a cinco años, pueden contemplar el inicial de una vivienda, estudios especializados o el capital para emprender. En estos casos, es posible evaluar instrumentos que permitan obtener rendimientos, considerando siempre el tiempo disponible y el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir.

En tanto que las metas de largo plazo, superiores a cinco años, como la educación universitaria o el retiro, ofrecen mayores oportunidades para explorar alternativas de inversión que permitan aprovechar el crecimiento del dinero a través del tiempo.

De la intención a la acción

Una vez identificada la meta, el siguiente paso es convertirla en un plan concreto. Por ejemplo, si necesitamos RD$60,000 para unas vacaciones dentro de un año, podemos establecer un ahorro mensual de RD$5,000. Así, una aspiración se transforma en un compromiso alcanzable.

Es importante revisar periódicamente nuestros objetivos y ajustar la estrategia cuando cambien nuestras circunstancias. El ahorro debe ser flexible y alineado con las prioridades.

En Banco BHD creemos que la educación financiera es una herramienta fundamental para que las personas tomen decisiones informadas y construyan su bienestar económico. Con esa premisa desarrollamos nuestro programa de educación financiera Finanzas Responsables BHD, al se puede acceder de manera virtual mediante el portal www.finanzasresponsables.bhd.com.do, así como de forma presencial a través de charlas y talleres.

Durante el Mes del Ahorro, te invitamos a reflexionar sobre el propósito que le damos a nuestro dinero, porque ahorrar no se trata solo de acumular, sino de construir el futuro que queremos.