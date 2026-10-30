El costo de un clic: cómo prevenir fraudes antes de que ocurran

JMMB le sigue la pista muy de cerca a los intentos de clonación de tarjeta y los métodos para sustraer información de dichos plásticos ( SHUTTERSTOCK )

Antes de que alguno de sus clientes pudiera ser objeto de un intento de fraude, hace unas semanas el equipo técnico de JMMB había identificado una cuenta falsa en Facebook con su nombre e imagen. En ella se promocionaban, o eso intentaban, oportunidades de inversión.

En este caso, como en muchos otros, se pone en marcha una operación rápida en la que se informa a los departamentos internos de la entidad financiera. Desde allí se gestiona la denuncia de las cuentas fraudulentas y su eliminación de la red social.

"Como resultado de la gestión, no se reportaron clientes afectados por esta modalidad vinculada al perfil identificado. Esta experiencia evidencia la importancia del monitoreo preventivo y de una gestión oportuna de los riesgos digitales para detectar posibles amenazas y actuar antes de que puedan perjudicar a nuestros clientes", relata Sheldon Scott, Gerente de Sistemas de Seguridad de la Información de la institución financiera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/shutterstock2794080771jpg-b77d575d.jpeg Además de sus crecientes esfuerzos internos, JMMB cuenta con una colaboración activa con organismos reguladores y entidades nacionales. (SHUTTERSTOCK)

Adicionalmente, ha puesto en marcha el fortalecimiento de los controles de protección de la información, controles para validar la identidad de los usuarios, la limitación de los accesos a datos sensibles y, sobre todo, acciones de educación en seguridad digital.

Peligros a la vista

Estas amenazas son una realidad, solo en 2025 la Policía Cibernética apresó a 148 personas en República Dominicana por estafas, transferencias fraudulentas, sextorsión, phishing y otros delitos tecnológicos.

La Superintendencia de Bancos notó en 2021 un aumento de las pérdidas netas por fraude interno y externo de tarjeta de crédito de 147.9% respecto al año anterior. Para 2024 se registraron pérdidas por el orden de RD$473 millones, esto representó un descenso de 9% respecto a 2023; no obstante, revela que ya es una práctica con repercusiones para el sistema bancario y, por supuesto, para sus usuarios.

Una de esas variantes de estafa es el llamado phishing, que consiste en correos, SMS y páginas falsos (como la de Facebook) que aparentan ser de los bancos para que el usuario introduzca sus datos y luego sean captados para cometer fraude. Así como la variante vishing, que se desarrolla por medio de llamadas telefónicas en las que se finge ser parte de una compañía telefónica, algún otro servicio o hasta un banco. Otra modalidad es a través de pasarelas de pago fraudulentas que obtienen los datos y realizan transacciones no autorizadas.

Estos intentos maliciosos también pueden estar orientados a los inversionistas. Para tratar de timarlos divulgan información en la esfera digital sobre productos inexistentes, falsas oportunidades de inversión e incluso se hacen pasar por asesores o corredores de bolsa.

"Nuestras comunicaciones se han reforzado con mensajes como no compartir claves ni códigos de verificación, revisar los enlaces antes de hacer clic, evitar redes WiFi-desconocidas, activar la verificación en dos pasos, mantener los dispositivos actualizados y utilizar únicamente nuestros canales oficiales", puntualiza Natalia Campos, Gerente de mercadeo creativo.

Una red segura

Además de sus crecientes esfuerzos internos, JMMB cuenta con una colaboración activa con organismos reguladores y entidades nacionales, entre ellos la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y la Superintendencia del Mercado de Valores. El objetivo es fortalecer la seguridad de las operaciones y cumplir con los requerimientos regulatorios aplicables.

Mientras tanto, puertas adentro se está ampliando la campaña de educación en ciberseguridad con contenido práctico. Esto abarca la web, redes sociales, correos y plataformas digitales.

Muy de la mano con lo anterior se intensifica una campaña para orientar sobre cómo identificar esos canales oficiales, para que así cada cliente pueda verificar que está tratando con JMMB o con uno de sus asesores.

"Le reiteramos a nuestros clientes y usuarios que en los canales oficiales podrán conseguir consejos útiles sobre cómo, por ejemplo, prevenir los softwares maliciosos en dispositivos personales y muchos intentos más de sustraer datos financieros", dice Natalia Campos

Por último, mantienen una capacitación continua de los colaboradores como primera línea de prevención, para que puedan detectar señales de alerta y orientar al cliente en el momento oportuno.

El grupo de empresas financieras recalca que sus usuarios pueden disponer de los canales de atención por medio de los cuales pueden reportar oportuna y tempranamente cualquier actividad sospechosa.

"Esto permite, uno, que la persona esté más segura; dos, que la persona reciba instrucciones precisas y confiables; y, tres, que nosotros perfeccionamos nuestras capacidades de detección y reducir el impacto de estas amenazas. Es decir, juntos construimos un entorno financiero más seguro", manifiesta Sheldon Scott de JMMB.