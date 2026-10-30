Prevención del fraude digital: una pausa puede protegerte

La seguridad digital requiere varias capas de protección y combinar controles tecnológicos, análisis de riesgos, capacidad de respuesta y educación financiera. ( SHUTTERSTOCK )

La digitalización ha transformado la forma de administrar el dinero. Hoy es posible realizar transferencias y consultar cuentas en pocos minutos, sin necesidad de trasladarse a una sucursal. Sin embargo, estas facilidades también exigen nuevos hábitos de seguridad.

Es una situación que se presenta en nivel global: los delincuentes aprovechan la confianza, la urgencia y la información personal para engañar a sus víctimas. Ante esta realidad, el Banco BHD implementa una estrategia transversal en toda la entidad para prevenir y reducir el fraude digital.

¿Cómo operan los fraudes digitales más frecuentes?

Aunque las modalidades de intentos de fraude varían, en la actualidad predominan aquellas en las que los atacantes buscan convencer a las personas de que una comunicación o solicitud es verdadera para así conseguir información confidencial o motivarlas a realizar transacciones.

Reconocer las diferentes modalidades de estafa y fraudes digitales es el primer paso para prevenirlas. Una comunicación que parece legítima no siempre lo es. Por eso la prevención del fraude digital no depende únicamente de cómo se utiliza la tecnología sino también de reconocer las amenazas, identificar características dudosas y desarrollar hábitos que permitan tomar decisiones sin prisa.

La confianza y la urgencia: elementos que facilitan el engaño

Una llamada o notificación sobre un supuesto bloqueo de cuenta o un mensaje solicitando la confirmación de una transacción son interacciones que incitan a la urgencia y pueden motivar una acción sin verificación.

Para reducir estos riesgos, el Banco BHD utiliza mecanismos de autenticación robusta, valida los dispositivos desde los que se realizan las operaciones y genera alertas o bloqueos preventivos cuando identifica señales de riesgo. También puede contactar a los usuarios para verificar transacciones e investigar los casos.

En respuesta a estos casos, el Banco BHD ha implementado mecanismos para evitar el impacto. Cristina García, vicepresidenta de Prevención de Crímenes Financieros del Banco BHD, establece que "utilizamos mecanismos de autenticación robustos, validaciones de los dispositivos desde donde nuestros clientes realizan sus transacciones; además, generamos alertas o bloqueos preventivos cuando identificamos alguna señal de riesgo. Contactamos al cliente por todos los canales posibles para confirmar operaciones y también hacemos investigaciones de los procesos que reportan nuestros clientes".

Tener experiencia utilizando la tecnología no elimina el riesgo. Una persona puede conocer las recomendaciones de seguridad y aun así verse sorprendida por una situación diseñada para provocar una reacción inmediata. De ahí la importancia de detenerse, pensar y ponderar antes de actuar.

Inteligencia artificial: un nuevo desafío para la seguridad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/shutterstock2760602857jpg-119b1185.jpeg Tener experiencia utilizando la tecnología no elimina el riesgo. De ahí la importancia de detenerse, pensar y ponderar antes de actuar. (SHUTTERSTOCK)

La inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de transacciones e identificar patrones sospechosos con mayor rapidez, por esta razón el Banco BHD ya incorpora esta tecnología como parte de sus esfuerzos para fortalecer la detección y prevención del fraude.

Sin embargo, los atacantes también utilizan esta tecnología para ser más sofisticados simulando voces, creando imágenes o vídeos, haciendo que sus engaños parezcan situaciones reales.

Una acción que recomienda Manuel Landauro, vicepresidente de Ciberseguridad del Banco BHD, es establecer una palabra o frase de verificación entre familiares cercanos para confirmar su identidad ante solicitudes inusuales de dinero.

Una voz familiar o un número conocido ya no son pruebas de con quién se habla. Ante cualquier duda conviene finalizar la llamada y contactar directamente a la persona por un medio conocido.

¿Cómo protege el Banco BHD a sus clientes?

La seguridad digital requiere varias capas de protección y combinar controles tecnológicos, análisis de riesgos, capacidad de respuesta y educación financiera. En el Banco BHD, este trabajo se desarrolla mediante un modelo de seguridad multicapa que integra distintas herramientas y áreas del banco. Es una estrategia transversal que inicia con la prevención y avanza hacia la resolución de cualquier situación.

Estos controles se complementan con iniciativas educativas como la campaña "No caigas en gancho", que promueve hábitos para reconocer intentos de fraude y utilizar los canales digitales de forma segura.

Estos hábitos no garantizan que nunca se produzca un intento de fraude, pero ayudan a reducir las oportunidades de los delincuentes y permiten reaccionar con mayor rapidez ante una situación sospechosa.

¿Qué hacer si sospechas que has sido víctima de fraude?

García destaca que la rapidez en la respuesta puede ser determinante para limitar el impacto de un incidente. Si sospechas que has compartido información confidencial, autorizado una operación bajo engaño o perdido el control de una cuenta, es importante actuar sin demora.

Interrumpe la comunicación sospechosa.

Comunícate inmediatamente con el banco.

Solicita las medidas de protección necesarias.

Protege tus cuentas.

Conserva las evidencias.

Formaliza la reclamación.

La prevención empieza con una pausa. Porque, en un entorno donde los engaños pueden parecer cada vez más reales, una pausa a tiempo puede marcar la diferencia entre proteger tu dinero y convertirte en víctima de un fraude.