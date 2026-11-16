Punta Cana Free Trade Zone: el Este abre una nueva puerta al mundo

Hace más de cinco décadas, Punta Cana era una costa sin carreteras, sin electricidad y sin aeropuerto. Hoy es uno de los destinos turísticos más reconocidos del Caribe y, desde noviembre de 2025, también uno de sus nuevos polos de desarrollo logístico e industrial. Esa transformación tiene nombre propio: Punta Cana Free Trade Zone, la zona franca que Grupo Puntacana desarrolló dentro del Aeropuerto de Punta Cana (PUJ).

Con más de 742,000 metros cuadrados, es la única zona franca logística e industrial que opera dentro de un aeropuerto internacional en la región del Caribe. Su propuesta parte de una idea sencilla y poderosa: si los aviones ya conectan al Este con el mundo, esa misma conexión puede mover mercancías, servicios y talento.

Más allá del turismo

La provincia La Altagracia ha crecido de la mano de los visitantes. La zona franca amplía ese horizonte y abre espacio a actividades nuevas para la región: la carga aérea, la manufactura especializada, la distribución internacional y los servicios aeronáuticos.

El plan maestro contempla una inversión superior a los 200 millones de dólares y se proyecta que el ecosistema genere más de 15,000 empleos directos e indirectos, muchos de ellos altamente especializados.

En la inauguración, Frank Elías Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana, describió el proyecto como "un nuevo comienzo" para el desarrollo productivo del país. Para Ebell De Castro, gerente general del Punta Cana Free Trade Zone, se trata de "una visión que trasciende lo local".

Un centro de carga que mira a Europa

El corazón del complejo es su terminal de carga aérea, de 8,600 metros cuadrados, operada en alianza con DP World. Cuenta con cuartos fríos para productos perecederos, farmacéuticos y dispositivos médicos, y acceso directo a la plataforma aérea.

Al cierre de 2025, la terminal había manejado más de 33,000 toneladas de carga, un 15 % más que el año anterior. En enero de 2026 se sumó un servicio que consolida en Punta Cana mercancías procedentes de Colombia, Ecuador y Perú para enviarlas cada martes y sábado hacia Madrid, Fráncfort y Londres. Flores, frutas, medicamentos y paquetes encuentran en el Este una puerta de salida hacia Europa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/240609-2-aviones-cargeros-pcftz-23-859b9392.jpg Aviones Cargeros https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/dsc02902-93abf2dc.jpg Aviones Cargeros ‹ >

Talento aeronáutico hecho en casa

Uno de los componentes más innovadores es el centro de Mantenimiento, Reparación y Revisión de aeronaves (MRO, por sus siglas en inglés). La empresa FL Technics desarrolla unas instalaciones con capacidad para atender hasta 10 aviones, con una inversión inicial de 70 millones de dólares y cerca de 1,000 empleos previstos.

Para el país, esto supone formar técnicos y mecánicos dominicanos en un oficio de estándares internacionales, gracias a alianzas con centros educativos y socios extranjeros que transfieren su conocimiento.

El complejo se completa con una terminal de combustible para aviones de carga, un centro logístico, naves industriales modulares y oficinas, con la certificación de Operador Económico Autorizado de Aduanas.

El mismo espíritu pionero

Grupo Puntacana nació en 1969 con la visión de ser pionero en el desarrollo de destinos únicos. Ese mismo espíritu llevó a abrir, en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana, considerado el primer aeropuerto internacional privado del mundo, y hoy impulsa esta nueva etapa.

Como en cada proyecto del grupo, el crecimiento se plantea junto a la comunidad y con respeto por el entorno. El diseño de la zona franca incorpora criterios de eficiencia energética y gobernanza responsable, en línea con los valores de responsabilidad social y ambiental, ética, calidad y servicio que han guiado al grupo durante 57 años.

Punta Cana ya demostró que podía convertirse en un destino de clase mundial. Ahora tiene la oportunidad de ser también un punto de encuentro para el comercio, la industria y el talento. Una nueva forma de conectar a la República Dominicana con el mundo, desde el Este.