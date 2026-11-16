Un espíritu pionero que hoy se expresa en tecnología para el viajero

La ampliación de la Terminal B del Aeropuerto de Punta Cana incorporó escáneres corporales de última generación

Un pasajero llega al Aeropuerto de Punta Cana (PUJ), imprime su etiqueta de equipaje en un quiosco, pasa un control de seguridad apoyado por inteligencia artificial y cruza Migración en segundos. Detrás de ese recorrido sencillo hay una apuesta constante por la innovación.

Con conexiones a más de 80 aeropuertos internacionales en 26 países, la principal puerta de entrada del turismo dominicano entiende la tecnología como una herramienta para que cada viaje empiece y termine mejor.

Menos espera, mayor agilidad

La transformación comienza desde el registro. Los quioscos de autoservicio permiten realizar el check-in e imprimir las etiquetas del equipaje sin pasar por un mostrador, y las rutas biométricas facilitan que el pasajero se identifique sin la asistencia de un agente.

En Migración, el cambio es aún más visible. Las puertas electrónicas de salida verifican el pasaporte y los datos biométricos del viajero en unos ocho segundos, frente a los casi tres minutos que tomaba completar el proceso con un inspector.

Desde agosto de 2026, además, los dominicanos con el nuevo pasaporte electrónico pueden usar las puertas automáticas AutoGate de la Dirección General de Migración sin registrarse previamente. El sistema consulta en tiempo real la base de datos de la Dirección General de Pasaportes y compara el rostro del viajero con la imagen del documento.

Para los visitantes que llegan, los quioscos de control fronterizo automatizado agilizan el registro de entrada: el pasajero escanea su pasaporte, se toma una foto y registra sus huellas sin hacer una larga fila frente a una ventanilla.

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Una seguridad imperceptible

La seguridad es otra área donde la tecnología marca la diferencia. La ampliación de la Terminal B incorporó escáneres corporales de última generación, máquinas de tomografía computarizada para revisar el equipaje y sistemas automatizados de detección de materiales peligrosos.

En agosto de 2026, el aeropuerto dio un paso más. En alianza con la empresa SeeTrue, comenzó a usar un programa de inteligencia artificial que analiza en tiempo real las imágenes de los escáneres para ayudar a los inspectores a detectar artículos prohibidos y dinero no declarado en el equipaje. Según las empresas, es la primera vez que un aeropuerto internacional aplica estos algoritmos con esa finalidad.

Lo mejor para el viajero: los controles se fortalecen sin hacer más lento su paso.

La experiencia es el centro

Agilizar procesos tiene un propósito claro: que el pasajero dedique su tiempo a disfrutar y no a esperar. Ese esfuerzo ha sido reconocido internacionalmente. En 2025, el Consejo Internacional de Aeropuertos otorgó al Aeropuerto de Punta Cana la acreditación de Experiencia del Cliente Nivel 3, y en los World Airport Awards 2026 de Skytrax fue elegido el mejor aeropuerto de Centroamérica y el Caribe.

Cada innovación responde a los valores que han guiado a Grupo Puntacana durante 57 años: la calidad, el servicio y la responsabilidad con quienes visitan el país y con la comunidad que los recibe.

Pioneros desde el primer vuelo

Cuando abrió sus puertas en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana fue considerado el primer aeropuerto internacional privado del mundo. Más de cuatro décadas después, ese espíritu pionero sigue intacto, ahora expresado en algoritmos, biometría y procesos inteligentes.

El reto hacia adelante es seguir creciendo sin perder lo esencial: un recibimiento cálido, ágil y seguro, porque la tecnología más avanzada es la que el pasajero casi no nota, pero que convierte cada llegada en el mejor comienzo de su viaje.