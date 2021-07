$!Alorica: un lugar formidable para trabajar

¿Alguna vez te has trazado una meta en tu trabajo? Proponernos objetivos y tener un espacio donde crecer es esencial para poder alcanzar la autorrealización profesional, y mejor aún, cuando nuestro ambiente laboral nos proporciona las oportunidades necesarias para poder alcanzarlas. Después de todo, poder contribuir con nuestras habilidades particulares y tener un empleo que nos permita adaptar nuestro potencial es considerablemente significativo a la hora de medir la satisfacción laboral.

Oportunidades para crecer

“Hace poco cumplí 5 años en Alorica; durante este tiempo no he estado más de 2 años en la misma posición pues he tenido un rápido crecimiento. En Alorica siempre hay oportunidades para quienes quieren crecer, desarrollarse como profesional y seguir aprendiendo”, expone Rodríguez.