$!Impresionantes las ofertas de Black Friday de Plaza Lama

Con unos precios fuera de serie, ¿por qué no debes perderte del Black Friday de Plaza Lama? Conversamos con algunos consumidores que han venido a disfrutar de las ofertas de este día y nos cuentan por qué, entre todas, la Supertienda es la preferida para disfrutar del Viernes Negro.

Y hoy viernes 26 de noviembre, los consumidores que visiten la tienda en horario de 6:00 am hasta las 12:00 a.m. podrán ahorrar hasta un 60 % de descuento.

Y no es para menos, pues cuenta con varias zonas de ofertas en sus departamentos de electrodómesticos, moda, hogar y bazar.

¡Aquí hay variedad!

“Vengo siempre a aprovechar las ofertas. Esta vez busco una estufa. Los precios están asequibles. Me gustan sus artículos, hay variedad y te brindan diferentes opciones de marcas”, expresa Irma Moquete.

¡Lo estaba esperando!

La clienta valora que, a diferencia de muchos establecimientos comerciales, las ofertas de Black Friday no se hacen con mercancías que no rotan en el inventario: son verdaderas facilidades”.

Me la recomendaron

“Gerardo Rodríguez ha venido a la sucursal de la avenida 27 de Febrero, esquina Winston Churchill, por recomendación de otra clienta.

“Una amiga de mi esposa le dijo que aquí tienen buenas ofertas. Vinimos a ver las camas, los muebles y el área de televisión. Realmente me he sorprendido. Tenía mucho que no venía. Hay muchas cosas que son asequibles”, asegura.