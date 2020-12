$!¿Qué nos dejan algunos de los principales expositores de ClaroTec?

Daniel Kraft

BS: Estamos más cerca de lograr tener la vacuna contra la COVID-19, en ese sentido, ¿cuál es la agenda de la que tenemos que hablar en estos próximos meses?

JM: Primero, debemos pensar en cómo contenemos los contagios en la población sana. Si bien no sabemos siempre quién está enfermo, siempre sabremos a quién queremos cuidar, qué población es especialmente vulnerable, quién tienen mayor probabilidad de demandar de nosotros un cuidado de salud. Mientras mejor contengamos al enfermo, cuidemos al vulnerable y mayores elementos de capacidad hospitalaria tenemos, mejor será el espacio para reactivar la economía.

BS: ¿Qué impacto económico podría experimentar la región debido a la pandemia y cuáles protocolos o buenas prácticas se deben implementar para una mejor recuperación?

JM: El impacto a la economía va a depender de la intensidad que tenga cada economía en los sectores que son especialmente vulnerables, a que la movilidad se haya acotado. El virus puso en perspectiva, sobre todo, en algunos países del Caribe, que la diversificación económica importa, y que tener economías muy concentradas en algunos sectores nos hizo especialmente vulnerables. Y esto también es interesante al tiempo de pensar en cómo salir adelante, porque apalancamos en los sectores que son tan extensivos en movilidad, pues nos ofrece un espacio de reflexión y de construcción de política pública. En ese sentido, ¿cuáles protocolos implemento? Mientras más difícil sea el riesgo sanitario, mientras más complicado es el sector, mientras menos visibilidad me ofrezcan las pruebas, más estrictos tendrán que ser los protocolos. Pienso que todos aquellos sectores que están lejos de la enfermedad y que no tienen grandes espacios de densidad, son sectores que debían de recuperarse muy rápido, como la construcción, la manufactura y el sector primario.

Con eso en mente, ¿de qué deberíamos estar hablando en foros como estos?, ¿de qué deberíamos de estar reflexionando en el debate público?, ¿de qué debiéramos estar pensando en el contexto de las empresas? Deberíamos estar hablando de cómo fomentamos el pago sin contacto, cómo aprovechamos la tecnología para hacer que la economía funcione con menos intensidad de contacto, y menos riesgo de contacto, cómo evitamos conglomeraciones, qué viaje sí y cuáles no. Cómo activamos el uso del cubrebocas, qué hacemos con las escuelas, pues no es lo mismo el riesgo en la escuela primaria, en la preprimaria que en la secundaria y en la universidad, cómo recordamos mejores prácticas de higiene, qué hacemos para aislar a quien está contagiado, pero no tiene síntomas y, a lo mejor, cómo administramos y monitoreamos la cuarentena.