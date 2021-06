$!Teleperformance y sus claves para crear uno de los mejores lugares para trabajar del país y el Caribe

Estrategias de integración de Teleperformance

Algunas de las iniciativas que ejecuta la compañía de cara a sus colaboradores

Programa de Bienestar en el trabajo Passion 4 You

Mediante iniciativas de engagement, celebraciones especiales, conciertos, días familiares, premiaciones a la excelencia, actividades de salud y bienestar laboral Teleperformance garantiza un lugar de trabajo divertido.

Programas de Responsabilidad Social Citize of the World y Citizen of the Planet

“Nos hacemos responsables de los impactos sociales y ambientales de nuestras operaciones comerciales. Por lo tanto, estamos totalmente comprometidos en reducir nuestra huella de carbono, donar a causas sociales, asistir a eventos de voluntariado y llevar a cabo prácticas laborales éticas”, asegura Pichardo.

Programas de Reconocimiento

- Stars of the Month, reconocimiento mensual a empleados destacados por área.

- Circle of Excellence, premiación anual a la excelencia de la organización.

- Programa de compensación por alto rendimiento, otorgando remuneración por los buenos resultados operativos.