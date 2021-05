$!Contrato con Pfizer compromete inmunidad soberana de República Dominicana

Un reportaje publicado en febrero pasado por Ojo Público (Perú), en coordinación con The Bureau of Investigative Journalism en Londres, señala que una exigencia similar habría dado al traste con las negociaciones para concretar acuerdos con Pfizer en Argentina y Brasil. Reportes periodísticos informaron a mediados de abril de este año que el gobierno argentino había decidido retomar las conversaciones con la farmacéutica.

El contrato para la adquisición de 9,999,990 dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, por un monto de $US$ 119,999,880; compromete la inmunidad soberana de República Dominicana sobre sus activos, existentes o futuros, para responder ante cualquier proceso legal relacionado con los efectos de este convenido.

Inmunidad soberana

El profesional del derecho explicó que “hay dos tipos de inmunidades, la que permite al Estado escoger siempre la jurisdicción propia, y la inembargabilidad. En el primero de los casos, eso se manifiesta en el hecho de que los Estados son juzgados únicamente por sus propios tribunales. En el segundo, se trata del hecho de que, aún si el Estado pierde y es condenado a pagar, no puede ser obligado a hacerlo mediante el embargo de sus bienes. Es muy frecuente que el Estado renuncie a la segunda de estas inmunidades, sobre todo cuando acepta a someterse a arbitraje internacional en caso de conflictos”.

Los escudos y exigencias de Pfizer

Desde el Pliego de Condiciones Vinculante, suscrito el 8 de enero de este año y aprobado 19 días después por el Congreso dominicano, el 27 de enero, y que será sustituido por el contrato que conoce la Cámara de Diputados actualmente, la empresa farmacéutica Pfizer establece exclusiones de diversas responsabilidades y exigencias puntuales, que incluyeron la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones 340-06, así como acuerdos de confidencialidad.

En el contrato presentado por el Poder Ejecutivo a los legisladores se establece que “Pfizer no tendrá responsabilidad alguna por la omisión de entregar dosis en las fechas estimadas de entrega aquí contempladas (salvo lo indicado expresamente en este Contrato sobre ese particular), y esa omisión no dará al Comprador derecho para anular pedidos por cualquier cantidad del Producto”.

También que “bajo ninguna circunstancia Pfizer estará sujeta o será responsable de sanciones por demoras en la entrega”.

En cuanto a las indemnizaciones, el documento indica que el comprador (Estado dominicano) “acuerda indemnizar, defender y mantener indemne a Pfizer, BioNTech, sus Filiales” y empleados de “frente a todas y cualesquiera acciones judiciales, reclamaciones, demandas, pérdidas, perjuicios, pasivos, transacciones, sanciones, multas, costos y gastos, sean de carácter contractual, extracontractual, propiedad intelectual u otra teoría legal, reglamentaria, en equidad o de otro modo por cualquier persona natural o jurídica (...) que surjan, se deriven o estén relacionadas con la Vacuna”.

Se recuerda que antes de la aprobación del Pliego de Condiciones Vinculante, el Congreso acogió una modificación de la ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios y de Obras el 12 de enero de este año. Esta modificación respondió a una petición hecha expresamente en ese pliego, en el que se solicitó que la compra de las dosis de la vacuna quedara dentro de las excepciones de esta ley.

“...la firma de este pliego de condiciones vinculante y cualesquiera acuerdos necesarios para la adquisición de la vacuna, constituyen casos de excepción bajo el artículo 6 de la ley 340-06”, reseña el pliego. Este artículo fue modificado por la Cámara de Diputados el 12 de enero, siendo refrendado por el Senado el 20 de enero, con la inclusión de un párrafo en el artículo 6 de esta normativa.

“Vacunas en caso de pandemia, peligro de epidemia o epidemia declarada, para su tratamiento y erradicación, en el marco de un estado de excepción en su modalidad de estado de emergencia, conforme a la ley”, indica el párrafo incluido por los legisladores a petición del Poder Ejecutivo luego de la petición de Pfizer.