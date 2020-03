$!Coronavirus arriba a nuevos territorios, amenazando economía

Virus se propaga en Estados Unidos

¿Qué hacer con los niños?

China ve la luz al final del túnel

Conforme el virus se propaga por todo el mundo, dejando estadios, museos y playas vacías, China finalmente recibe algo de alivio. La Organización Mundial de la Salud dijo que hubo nueve veces más casos reportados fuera que dentro de China durante las últimas 24 horas.

¿Recuerdan esos hospitales temporales que China montó en Wuhan? El más grande podría concluir sus labores a finales del mes. Eso de acuerdo con el director del hospital, que fue montado en un centro de exhibición en la ciudad china que ha sido el epicentro del brote.

El médico Zhang Junjian comentó a The Associated Press que la carga de trabajo para su personal de 1.260 sigue siendo pesada, pero que podrían dar de alta a todos los pacientes para fines de marzo y completar su “misión histórica”. En tanto, los cielos del país se han despejado debido al cierre de fábricas. Pero no se prevé que perdure el descenso en los índices de contaminación.