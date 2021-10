$!COVID-19 sube la ocupación UCI y la demanda de pruebas PCR

La demanda de toma de muestra para la detección de COVID-19 ha aumentado considerablemente en los distintos centros disponibles para esos fines, en momentos en que también empieza a aumentar la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en unos cuantos de los hospitales públicos.

Los lugares de toma de muestras lucían repletos ayer, como se observó en el centro que funciona en el Centro Olímpico, donde el Ministerio de Salud habilitó un área especial para menores de edad y otra para adultos.

Para los menores el listado de inscritos sobrepasaba los cien antes del mediodía, y todos por algún síntoma parecido a los que se atribuyen a la infección por coronavirus, como fiebre, dolor de cabeza o tos.

La lista de los adultos para esa hora pasaba de 250 y no paraban de llegar otras, en su mayoría personas sintomáticas, aunque no faltaron algunos que, como el señor Roberto Ortiz, acudieron a realizarse la prueba para no tener que vacunarse y poder esquivar la obligatoriedad de presentar una tarjeta de vacunación contra el COVID-19 al momento de entrar a establecimientos de uso público, como dispone la resolución 000048 de Salud Pública.

Ortiz contó que acudió sin síntomas a realizarse la prueba porque su hijo le obligó. Él no se vacunará, afirmó, porque no sabe qué es lo que le pondrán en su cuerpo. Además, no entiende la necesidad de ponerse una vacuna cuando hasta ahora no ha padecido de COVID-19, dijo.

Ortiz es de los que consideran que el Gobierno no puede obligar a nadie a vacunarse, pero la resolución del Ministerio, que se aplica desde el pasado lunes, ha motivado a que los dominicanos que faltaban sin vacunarse acuden a los centros que ayer seguían casi abarrotados.

El personal del Salud que asiste en la jornada, contabilizó más de 1,000 vacunados el lunes, cuando hace dos semanas el número no pasaba de 120.

En el puesto de vacunación del hospital Moscoso Puello la situación se tornó desesperante para los que buscaban la inoculación, pues las dosis disponibles para el día empezaron a agotarse luego del mediodía y algunos que estaban en el lugar desde las 8:00 de la mañana, tuvieron que retirarse sin la vacuna.

A un extremo de lugar, la doctora Guzmán, a cargo de la toma de muestra PCR y de antígenos para detectar el COVID-19, llevaba más de 100 pruebas realizadas y no paraban de llegar pacientes. Aunque el turno era hasta las 12:00 del mediodía, ellos decidieron extenderlo hasta la 1:00 de la tarde para asistir a una mayor cantidad de personas.

También en el puesto de toma que funciona en las instalaciones de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña contabilizaron ayer unos 83 Pruebas PCR e igual cantidad de la de antígeno.

El incremento de la demanda de pruebas es otro de los indicadores del incremento que está tienen el contagio por COVID-19 en el país y que se siente también en una mayor presión en algunos centros de salud.

Para ayer, el hospital Rodolfo de la Cruz Lora tenía ocupado el 100 % de sus UCI, cuando un día antes la ocupación fue de 75 %. Mientras, el Marcelino Velez Santana tiene ocupadas el 89 % de sus UCI; el Moscoso Puello está en un 60 % y Cecanot en 67 %.

En Santiago, el hospital Presidente Estrella Ureña tiene ocupación de un 75 % en UCI y sus camas de hospitalización están en 80 %; el José María Cabral y Báez está en 50 % en UCI y 100 % en hospitalización.

En La Vega, el hospital Octavia Gautier de Vidal está al 100% en ocupación de camas de hospitalización, no tiene UCI, pero el Luis Morillo King tiene una ocupación de 37 % en hospitalización y de un 44 % en UCI.

En Puerto Plata, el único hospital con UCI para COVID-19 es el Ricardo Limardo y se encuentra en un 60 % de ocupación.

A nivel general, sin embargo, hay 116 pacientes en UCI de las 318 habilitadas en la red pública que monitorea el Servicio Nacional de Salud (SNS). En ventiladores se encuentran 100 pacientes, lo que equivale al 36 % de los 276 que hay disponibles en el sistema.

Entre los centros públicos y privados que monitorea Salud Pública, la ocupación de UCI es de 40 %, igual a 244 de las 609 disponibles.

En el boletín epidemiológico emitido ayer, el Ministerio de Salud Pública reportó 8,125 pruebas rea- lizadas en 24 horas, de las que 5,596 fueron de primera vez y arrojaron 630 casos positivos, para una positividad del día de 11.26 %. La positividad acumulada subió a 10.93 %, cuando en la víspera fue de 10.72 %.

También notificaron tres nuevas defunciones, que suman a la fecha 4,093 desde inicio de la pandemia.