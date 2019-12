$!¿Crees en la mala suerte? Hoy es viernes 13

SANTO DOMINGO. Hoy es viernes. Podría ser un día normal, pero no lo es porque cae en fecha 13, algo que para las personas supersticiosas puede dar mala suerte por lo que se abstienen de realizar algunas actividades de su vida por temor a que les ocurra algo malo.

En la República Dominicana existen personas que sienten cábala por esta fecha y desde que se dice que se acerca un viernes 13 se escuchan palabras como “cuidado”, “ese día da mala suerte”, “no te cases ni te embarques ni de tu familia te apartes”, expresiones que denotan el temor y la precaución que entienden se debe tener.

El sociólogo Carlos Andújar explicó que tanto el martes como el viernes son días, para las personas supersticiosas, “en que las energías negativas se liberan y si a esto se le suma el número cabalístico 13, que está ligados a cosas negativas, entonces el temor es mayor”.

“El viernes es una fecha que también es muy particular dentro de la religiosidad popular porque se considera que ese día las fuerzas del mal están sueltas y el 13 es un número cabalístico”, manifestó.

“La gente evita embarcarse en cosas esos días, porque no son días agradables para estar en el medio. Se evitan los viajes, los compromisos, los compromisos económicos. Si tú vas a comprar una casa, no la compras un viernes 13, si vas a cerrar un contrato evitas ese día, si tú vas a una entrevista de trabajo y es viernes 13 también te asusta”, abundó y citó entre las cosas que se dejar de hacer a: viajar, casarse, hacer negocios, acudir a entrevistas de trabajos, etc.

Expresó que en días como el martes y viernes es normal ver una cantidad mayor de personas en los cementerios. “Porque son fechas ligadas a esas creencias de que vagan ese día las energías negativas, entonces las gentes va y se resguarda, por eso tú ves tanta gente que va a rendir culto al ‘barón del cementerio’ un martes o un viernes”, planteó.

Dijo que en una fecha como la de hoy, viernes 13, las personas que tienen ese sentir mágico religioso se abstienen de embarcarse en cosas importantes.