$!Cristianos protestantes recuerdan no existe figura referendo e insisten en rechazar el aborto

Líderes de 25 organizaciones cristianas protestantes, Provida, se apostaron frente al Congreso Nacional para insistir en su rechazo a la despenalización del aborto.

Explicaron que no se puede hablar de referendo porque esa figura jurídica no existe en el país.

El pastor Braulio Portes, presidente del Concilio La Cristianización, afirmó que acudieron al Congreso Nacional a favor de los que no se pueden defender.

Manifestó que creen en la vida desde su concepción.

Al cuestionársele sobre el referendo dijo: "Esa figura para nosotros no existe en estos momentos".

Sin embargo, explicó que los cristianos tienen la percepción de que la mayoría de la sociedad no está de acuerdo con el aborto porque eso representa "segar la vida de los inocentes".

En tanto, el obispo Flavio Rosario, de la iglesia de Dios de la Profecía, manifestó que no es cierto que para una madre que recibe en su vientre a un niño por una violación matarlo sea la solución.

Precisó que dejarle nacer es la terapia más importante que puede tener esa madre.

Mientras que Nelcido Borg, del Concilio Asamblea de Dios, también manifestó que no están de acuerdo con el referendo y recordó que no existe como figura en el país.

Precisó que el referendo no es malo ni es bueno sino que como no existe no es necesario hablar sobre el tema.

De su lado, Loren Montalvo expresó que nadie tiene derecho a quitar una vida y entiende que permitir el aborto puede ser muy peligroso.