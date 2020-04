$!Cruz Jiminián: “Dios me dijo que tenía que volver a la Tierra”

El popular doctor Félix Antonio Cruz Jiminián narró lo que sintió al estar al borde de la muerte mientras se encontraba inconsciente en la unidad de cuidados intensivos con el coronavirus, y manifestó que vio que se metía en un globo blanco y que se cuestionaba el porqué el Señor lo llamó.

Sostuvo que otra de las preguntas que se hizo era “si no podía estar allá (en el cielo) para recibir mensajes y que Dios me respondió que sí, pero que tenía que retornar a la Tierra”.

“Yo veía que me metía en un globo blanco, yo decía por qué, por qué ya el Señor me llamó, y yo no puedo estar de nuevo allá para recibir mensajes. Y él me dijo ‘sí’, pero tienes que volver”, agregó.

Durante una entrevista vía telefónica en el programa el Sol de la Mañana, sostuvo que no hay muerte más desesperante que la falta de aire y que por esa razón creará una institución en la que pondrá a disposición de los que no tienen tanque de oxígeno.

“Dios tiene más de 2,000 años diciendo que nos arrepintamos y no le hemos hecho caso. ¿Sabe qué es lo más barato del mundo? El aire. La muerte más desesperante es la falta del aire (... ) Hay millones y millones de tanquecitos vacíos, de ambulancias, de aviones voy a poner una empresa para repararlos y pintarlos”, dijo.

Cruz Jiminián permaneció más de una semana ingresado en la Plaza de la Salud por coronavirus mientras el país entero seguía la evolución del filántropo.

“Yo espero recuperarme en un mes. Cuando llegué a mi casa era con un tanque de oxígeno, ya camino y hoy corté un racimo de guineo”, afirmó al staff del programa radial.