$!¿Cuáles países emplean tarjeta de vacunación para el acceso a negocios?

El pase sanitario en Nueva York y Brasil

Diputado: “El que no se vacune no puede estar en la calle”

En la sesión de este jueves, el diputado reformista Máximo Castro Silverio expresó su respaldo a la medida de solicitar la tarjeta de vacunación antes de ingresar a entidades bancarias, centros comerciales u otros espacios donde circulen muchas personas.

“El que no se vacune no puede estar en la calle (...) si tú vas a entrar a un banco y no enseñas tu tarjeta de vacunación no debes poder entrar. No se necesita estado de emergencia, lo que se necesita es la voluntad de la autoridad para fortalecer el sistema sanitario de la República Dominicana”, expresó.