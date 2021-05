$!Cuando el conspiracionismo rompe familias

De repente, un día se encontraron frente a un desconocido. Un padre, una madre, un amigo que pasó a formar parte de un mundo paralelo de conjeturas y teorías de conspiración que rompe parejas, familias y amistades.

Algunos lo llaman "el mal del siglo". Para otros es el "espejo" de una sociedad en crisis y en busca de relatos. La conspiración vive y prolifera en el mundo digital de internet y de las redes sociales, pero afecta a vidas reales y sus repercusiones son muy concretas.

QAnon Casualties ("las víctimas de QAnon") es un foro en la plataforma social estadounidense Reddit. Fue creada en julio de 2019 y cuenta con más de 150.000 miembros, todos ellos personas anónimas desesperadas porque sus familiares se pasaron a QAnon, el movimiento de extremistas pro-Trump convencidos de que luchan contra las élites pederastas y satánicas, convertido en un verdadero fenómeno social en Estados Unidos. Entre la muchedumbre que atacó al Capitolio el 6 de enero había muchos QAnon.

Los testimonios, a menudo desgarradores, se suceden y se parecen. "Esta noche perdí a mi madre", "QAnon y los antivacunas me robaron a mi hija", "¿QAnon es más fuerte que el amor?". Cuentan que cayeron atrapados en el delirio conspirativo, se radicalizaron, estaban irreconocibles.

"Mi madre está destruyendo a nuestra familia con sus creencias alocadas, cada día empeora todo, especialmente con el confinamiento y el hecho de que cada vez pasa más tiempo en Twitter. Tengo miedo de perderla", escribe una internauta británica.

"Tengo la impresión de ahogarme", cuenta otra, cuya madre prefirió abandonar el hogar antes que ponerse la mascarilla.

"No presté atención cuando empezó a hablar de todo eso, no me interesaba. Ahora me rompe el corazón pensar que si hubiera sabido más entonces, tal vez podría haber hecho algo", dice otro.