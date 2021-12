$!¿Cuándo podría ser presentada la acusación contra los implicados en caso Antipulpo?

“La ley establece que una vez vencido el plazo el juez debe intimar al Ministerio Público y a partir de ahí el Ministerio Público tiene 15 días en un caso complejo y en un caso no complejo tiene 10 días, razón por la cual el Ministerio Público tiene 15 días a partir del momento en que haya sido intimado”, indicó.

Pese a que el pasado lunes 6 de diciembre venció el plazo de cuatro meses dado por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al Ministerio Público para presentar cargos formales contra Alexis Medina Sánchez y los demás imputados en el caso Antipulpo , el expediente no se ha caído y aún se dispone de tiempo para hacer la acusación de los imputados de corrupción.

Al respecto, el jurista Félix Portes resaltó que pese a que no se haya depositado la acusación el caso Antipulpo no se cae.

“Hay una discusión con eso, hay quienes sostienen que sí (incluiría fines de semana), hay quienes sostienen que no. La regla general es que los plazos corren en principio si es en materia civil, corren todos (los días), por ejemplo, para la presentación corren sábado, domingo y días feriados en materia civil ... en materia penal la regla general es que corren solo los días laborables, de lunes a viernes, sin los días feriados”, explicó el experto en derecho penal.

“Pero no basta con que lo intimen, en este caso están intimados, es necesario, además, que se le notifique al superior jerárquico, en este caso sería a Miriam Germán Brito (procuradora general de la República), o sea no basta que el juez en audiencia lo intime, sino que es necesario sacar el acta y notificársela a Miriam Germán en este caso”, explicó.

“Aunque el plazo para depositar acusación se venció en caso Antipulpo y no lo hizo, el caso no se extingue (no se cae). Para el caso perimir, extinguirse (caerse), el MP debe dejar vencer el último plazo de 15 días que otorga el juez con una intimación a la Procuraduría General de la República”, manifestó Portes en su cuenta de Twitter (@FelixPortes).

Sobre los plazos, Portes cita el artículo 151 del Código Procesal Penal, el cual establece que “vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días. Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal sin dilación alguna”.

Imputados

En el caso están imputados Alexis Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Fernando Rosa, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher, Julián Suriel Suazo, Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina. Además, están imputados Rafael Antonio Germosén y Domingo Antonio Santiago.