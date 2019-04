$!Cuatro millones de dominicanos se desplazarán durante la Semana Santa

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, reveló que para el asueto de Semana Santa se espera un desplazamiento de más de cuatro millones de personas hacia distintos puntos del país.

“Si hacemos un análisis de lo que es la parte meteorológica, hasta ahora gracias a Dios no se avista ninguna situación atmosférica que impida el desplazamiento de la población”, explicó en el programa D’ Agenda.

Recordó que cuando llueve o hay oleajes anormales muchas personas prefieren no salir de sus hogares, pero esa no es la realidad climática hasta el momento, por lo menos no ha recibido de Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), informaciones que motiven a las personas a evitar su desplazamiento.

El operativo se inicia el Jueves Santo a las 2:00 de la tarde y concluye el Domingo de Resurrección a las 6:00 de la tarde. Para dar asistencia a los viajeros, el Centro de Operaciones de Emergencias dispondrá durante el asueto de Semana Santa de 162 ambulancias, 17 embarcaciones, seis hospitales móviles y tres helicópteros. Además, habrá 3,101 puestos de socorro, 53 puestos de grúa, 37 talleres móviles, nueve puestos de mandos regionales y 1,521 unidades de respuestas inmediatas, que son motocicletas que permiten a los socorristas el acceso rápido donde las ambulancias no pueden entrar. Igualmente, cuenta con las unidades del servicio de emergencia 9-1-1.

A partir de este Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, y como medida de protección, el Ministerio de Turismo prohibió el uso de vehículos de motor y embarcaciones que entrañen un peligro a bañistas y personas que se encuentren en playas y balnearios del territorio nacional.