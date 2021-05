$!Cuba inmuniza con sus propias vacunas

A Mabel Aguilera no le dolió el pinchazo. Esperó sentada una hora como lo estipula el protocolo para observar reacciones adversas ante la vacuna contra el nuevo coronavirus y salió del consultorio médico con una sonrisa, pensando que podrá finalmente ir a ver a su nieta que cumple 15 años a la oriental provincia de Granma.

“A veces creía que no iba a resistir no ver a mis nietas”, dijo el viernes la cubana de 75 años a The Associated Press.

Aguilera, quien vive junto a una de sus hijas en La Habana del Este, uno de los municipios más populares y densamente poblado de la capital, es abuela de dos jóvenes granmenses a las cuales no visitó en meses de encierro por la pandemia. “Hablar no es como tocarlas. Me mandan fotos por Facebook pero eso no es todo”, agregó al borde de las lágrimas.

La mujer forma parte de los cientos de miles de personas que Cuba comenzó a inmunizar esta semana contra COVID-19 con sus propios antígenos, Abdala y Soberana 02, los únicos desarrollados por un país latinoamericano y cuyos resultados tienen a la isla en el foco internacional.