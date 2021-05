$!Cuba, sin cambio a la vista

Sin embargo, los cubanos no son escépticos por casualidad. Esta edición del cónclave que el Partido Comunista celebra cada cinco años llevó el lema “El Congreso de la Continuidad”. Al fin y al cabo, la gran mayoría de habitantes nacieron después de la revolución y no conocen un solo día de sus vidas sin la dinastía Castro al mando del país, sin que el histórico apellido haga parte de su cotidianidad. Durante el Congreso, además, el propio Díaz-Canel dijo que su mentor “continuará presente” y que le seguirán “consultando” las “decisiones estratégicas del futuro de la nación”.

Los cubanos menores de 40 años solo recuerdan haber convivido con la crisis. Aquellos que no han emigrado, hacen toda clase de malabarismos por subsistir y por mejorar su nivel económico. Además, conforman una generación que, a diferencia de la que los ha gobernado desde siempre, está más informada y conectada gracias a las redes sociales. La tecnología los ha permeado: los críticos y los gobernantes libran sus disputas por internet.

Para el doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad de La Habana, Omar Everleny, una posible solución estaría en mirar hacia Vietnam, que tiene una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático. Allí el propio Partido Comunista impulsó reformas que le han permitido al país, además, mantener buenas relaciones con Estados Unidos. “Ellos aplicaron el DOI MOI -renovación- en casi los mismos años que Cuba comenzó su Periodo Especial, y por la reforma profunda que implementaron han crecido a más de un 7 por ciento anual en casi 30 años”, dijo recientemente al periódico El País el profesor Everleny. La propuesta -compartida por otros expertos- no deja de tener una fuerte carga de ironía al tener en cuenta de que en 1964 Ernesto “El Che” Guevara proclamaba la consigna justamente de “crear uno, dos, tres Vietnam” para exportar la revolución a América Latina.

El Gobierno tiene consciencia de la brecha generacional. Como dijo a Connectas William LeoGrande, experto en asuntos cubanos y profesor de la American University: “Los líderes cubanos saben muy bien que una gerontocracia no puede dirigir una nación de jóvenes”. Lo saben de antaño pues en el Informe Central del Congreso del Partido celebrado hace seis años, el propio Raúl Castro reconoció que los llamados “comités de base” de la Unión de Jóvenes Comunistas estaban decreciendo en todo el país y que los jóvenes que quedaban no deseaban ingresar a las filas del Partido.

“Son pequeños rincones de luz para nosotros, pero no el sentir general de mi país”, dijo un estudiante de la Universidad de La Habana, en referencia no solo al 27N sino al Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que se manifiestan por las redes y por medio de intervenciones artísticas, fuertemente reprimido por las autoridades. Su principal líder, Luis Manuel Otero, se declaró el fin de semana pasado en huelga de hambre y sed para exigir respeto por sus derechos. Durante las últimas semanas, las fuerzas de Seguridad del Estado allanaron su casa, rompieron sus obras de arte y establecieron un cordón de vigilancia para que nadie lo visite.

“Un cambio de política hacia Cuba o pasos adicionales no se encuentran actualmente entre las principales prioridades de política exterior del presidente” https://t.co/cvPWID4qBN pic.twitter.com/an8zqTSB8q

Tal vez por eso buena parte de los cubanos tiene las esperanzas puestas en la posibilidad de restablecer las relaciones con Estados Unidos ante la llegada de la nueva administración. Durante la campaña presidencial Joe Biden prometió descongelar las relaciones con Cuba, pero ya lleva cuatro meses al mando y el presidente no ha tomado acciones para suavizar las restricciones impuestas por su antecesor. “Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba” dijo a CNN Juan Gonzalez, director principal para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y agregó: “Yo diría que con el desorden que heredamos de la administración anterior, (Cuba) podría no ser el lugar donde invertiremos nuestro capital político inicial o el tiempo de esta administración”.

Pero más allá de las relaciones con su íntimo enemigo de siempre, el futuro de Cuba está en manos de un régimen profundamente enquistado que parece no querer jugar a nada distinto que a la continuidad de un modelo que se asfixia. Aunque el último Castro abandone el primer plano de la vida nacional y la economía decrezca al punto del desespero en las calles, los cubanos, acostumbrados a las crisis, solo tienen una certeza: que nada cambiará.

