$!Cuerpo de venezolana será trasladado a su país gracias a donativo de entidad

El cuerpo de la dama está en la Funeraria Jerusalén en Villa Mella , en el municipio Santo Domingo Norte. Está ahí desde el día que fue ultimada y fue llevada por la Policía Nacional con la promesa de hacerse cargo de los gastos, que no cumplió bajo el alegato de que no tenía recursos para ello.

Luis Alberto Delgado, cuñado y hermano de crianza de la víctima, y su hermano Humberto Colmenares, pasaron todo tipo de calamidades para que se materialice el traslado del cadáver a su nación, pues su madre y otros parientes quieren verla por última vez y sepultarla cerca de ellos.

Desde que conocieron su trágico final, empezaron las diligencias y ahí comenzó su calvario tocando puertas que, pese a las promesas, nunca se abrieron. Nunca se imaginaron, narra Delgado, que se iban a encontrar con tan tanta indolencia de parte de la embajada venezolana en el país, que se desligó del tema y llegó al nivel de ni devolverle las llamadas luego de hacerles hacer un “papeleo aquí y en Venezuela”.

“Sentimos un alivio grande al saber que vamos a enviar a Nersi a nuestro país, pero estamos triste porque como quiera que sea la perdimos, nos la mataron y fue muy duro ver cómo todos nos dieron la espalda. Tantos políticos, instituciones y personas importantes no se condolieron de nosotros y lo que pasábamos”, dijo Delgado.

“Agradecemos desde nuestro corazón a la entidad que nos ayudó. No tenemos con qué pagarle y solo pedimos que a esa persona Dios la bendiga. El Señor tocó su corazón, al igual que a los medios de comunicación de este país que nos ayudaron. Muchas gracias”, dijo.

La llamada con la ayuda

Luis Alberto explica que cuando ya no encontraban qué hacer, pues habían agotado todas las alternativas. Las promesas de ayuda no se materializaron, habían reunido muy poco dinero de los donativos que llegaban a la cuenta que tenían en el banco, un amigo los invitó a una iglesia a rezar. Relata que, ante la situación, su cuñado Humberto, estaba un poco abrumado y no tenía deseos de ir, pero que él le insistió, al igual que el amigo de ambos. Dice que en la iglesia oraron mucho por Nersi y sus parientes en Venezuela, pues allá estaban desesperados pensando que tendrían que enterrarla aquí o cremarla para luego llevar sus cenizas.

Fue al otro día en la mañana, que la secretaria de la persona que dirige la institución que donó el dinero se comunicó con ellos. Les dijo que la persona no quería que su nombre ni el de la entidad salieran en la prensa, que se trataba de un gesto de humanidad. Acordaron reunirse esa noche en la funeraria y procedió a pagar los gastos.

“Imagínate, no lo podíamos creer, pero fue así, con Dios por delante vamos a enviar a Nersi a nuestro país, su mamá podrá verla y darle el último adiós y tendremos un poco de paz”.

Luis Alberto envió copia a este medio de la factura en que consta que todo está pago en la funeraria Jerusalén.

La información fue confirmada por Diario Libre con la entidad que suministró el dinero, la cual dijo que agradecía privacidad.

Será velada el domingo en el país

El cuerpo de Nersi María será velado en la funeraria el domingo de 6:30 a 7:30 de la noche y el lunes será repatriado.