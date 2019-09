Damas de Negro marchan por los derechos de los autistas

Una crisis social y económica dentro del núcleo familiar

“La comunidad surgió por las necesidades que padecen las familias que tienen hijos con autismo. Nosotros no recibimos ayuda de nadie, pero estamos haciendo el esfuerzo por identificar las familias, porque en el país no se sabe cuánto somos. En Salud Pública no tienen una estadística ni aproximada, no tienen nada. Pero nos hemos dado cuenta que somos muchos. Sobre todo hay una comunidad muy grande de escasos recursos. Yo misma estoy sorprendida, no pensábamos que la situación era tan crítica. Para una familia en que se diagnostica alguien con autismo eso significa un sacrificio de por vida, y sobre todo una incertidumbre, falta de apoyo gubernamental y el gasto extraordinario de recursos económicos y medicamentos”, destacó Persia Álvarez.

Álvarez afirma que siguen amando a sus hijos y que estos le regalan alegría, pero que seguirán exigiendo al estado que cumplan con las leyes.