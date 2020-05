$!Danilo Medina y personalidades destacan papel de Diario Libre en su 19 aniversario

Más felicitaciones

Mujer del Año

“Felicito calurosamente a Diario Libre en su 19no. aniversario y me siento muy orgullosa de haber sido seleccionada como la Mujer del Año 2017, todavía las personas me ven en la calle y me dicen Ud es la mujer del ano y respondo: lo fui, pero siempre seré la mujer de Diario Libre”, Mayra Johnson, Mujer del Año 2017.

Asimismo envían felicitaciones el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montás; José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS; los señores Celso Juan Marranzini y Circe Almánzar, presidente y vicepresidenta ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana; el presidente de la Falconbridge Dominicana, Ioannis Moutafis.

También el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, y Mercedes Rodríguez Silver, directora ejecutiva del Seguro Nacional de Salud enviaron sendas correspondencias con sus felicitaciones y Zoila Martínez Guante, Defensora del Pueblo.

Además, Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD; Juan Cohén, exadministrador de DL y candidato presidencial del Partido Nacional Voluntad Ciudadana; ; Julio Valeirón, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa y Manuel Guerrero Veras, director general del INDOCAL; y Víctor Terrero, director ejecutivo del Con- sejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavisida).