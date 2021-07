$!¿Deben los militares y policías votar en las elecciones?

Que los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan ejercer su derecho al voto es un tema que a veces sale a relucir en tiempos cercanos a las elecciones.

Esta y otras preguntas durante las vistas públicas a los candidatos del Tribunal Superior Electoral, el viejo dilema se tocó otra vez: Eduardo Estrella, presidente de Senado y miembro de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le preguntó a la jueza Valentina Marte Alvarado su parecer al respecto.

“Yo pienso que no, que es un punto muy sensible, que tiene que ver con la protección de la soberanía y que esas personas, llamadas a resguardar la seguridad, la integridad de la nación, no pueden tener intereses ni deberle lealtad a ningún partido político”, respondió la jueza especializada en derecho público y privado.