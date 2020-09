$!Decisión del Consejo de Educación “es una estocada a la carrera docente”, dice Julio Batista

El maestro Julio Batista, representante del sector laboral educativo en el Consejo Nacional de Educación, declaró este sábado que la decisión tomada ayer por ese órgano al que pertenece “es un adefesio, porque significa volver hacia atrás, una medida que se encuentra dentro del Pacto Educativo”.

Batista advirtió que el pacto educativo ordena “que todos los puestos deben de ser por concurso y lo dice también el estatuto del docente. ¿Y qué fue lo que se aprobó? Que el ministro de Educación podrá nombrar a su gente en los puestos de director regional y de distritos”.

El profesor quien además produce y dirige el programa "Hablan los educadores" dijo que de la comisión “todos con excepción del sector laboral (que representa) y los colegios confesionarios votaron a favor de la medida. Inclusive personas como el director del Infotep, Rafael Santos, que se pasó una vida luchando por eso. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), representado por César Dargam, se abstuvo”.

Según Batista, “Educa votó a favor de la eliminación de la resolución”.

Julio Batista reconoció que el pasado concurso “no fue lo ideal, pero fue un avance porque era lo que todos querían. Ahora estamos quitando un grupo de técnicos docentes que se presentaron a una actividad, que algunos dicen que no fue del todo concurso, pero fue lo mejor que hasta ahora se había hecho. Porque de un grupo de participantes se sacaron las tres mejores calificaciones y de esas tres calificaciones el ministro eligió uno”.

“De ahí a quitar eso, para ahora elegirlos todos a dedo, es una estocada a la carrera docente”, sentenció.

Batista argumenta que ahora no se sabe cuáles son las calificaciones de los que serán nombrados por el ministro de Educación, Roberto Fulcar: “Yo no sé si son iletrados o son doctorados, porque no hay expedientes. Lo que si se sabe es que él va a designar a los de él”.