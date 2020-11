$!Decreto | Designan a sobrina de Sergio Carlo como vicecónsul en Valencia

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este martes a Laura Margarita de Jesús Camilo Carlo, sobrina del comunicador Sergio Carlo, como vicecónsul de República Dominicana en Valencia, España.

“Que haga su trabajo, que cumpla con su país y que cuide nuestro nombre en España. Lo importante es que sí mi sobrina mete la pata, que se prepare, que ya lo sabe. Hablé con ella hoy cuando me enteré y Lucienne Carlo lo sabe por igual”, publicó el locutor a través de su cuenta de Twitter en respuesta a las críticas generada, tras la designación de su familiar.

Mientras que Lucienne Carlo, madre de la joven, destacó la preparación de su hija para asumir el cargo. “Mi hija es graduada de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de comunicación social, hizo su maestría en Valencia (pagada por ella) en educación bilingüe, vive allá permanentemente. Habla también francés y trabaja en un instituto y dando clases particulares. Soy madre orgullosa, corazón rojo levantado”, escribió en Twitter.

“Se encendieron las redes, muchos a favor y otros en contra es normal. Sé que, por mi forma de ser, franca y directa algunos no me soportan, pero no soy quien, para coartar las alas de mis hijos y menos por “temor” a las críticas. Sabía que esto venía y yo no barajo pleitos”, agregó.

Laura Margarita de Jesús Camilo Carlo fue designada mediante decreto número 599-20, con fecha del 2 de noviembre del 2020.