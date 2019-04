$!Defensa Civil tendrá 849 puestos de socorro para asistir en Semana Santa

Con la finalidad de asistir durante esta Semana Santa 2019, la Defensa Civil dispondrá de un total de 8,807 voluntarios y 317 empleados, distribuidos en 849 puestos de socorro a nivel nacional. Así lo anunció el director ejecutivo de la institución, general de brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino, E.R.D.

Este personal está compuesto por 124 médicos y paramédicos, especialistas en búsqueda y rescate, y técnicos en extricación vehicular, quienes brindarán asistencia y protección a los vacacionistas y turistas que se desplazarán por las principales carreteras, autopistas, avenidas y balnearios habilitados del país.

“Tenemos disponibles 23 ambulancias equipadas y dotadas de medicamentos, listas para brindar asistencia pre-hospitalaria en soporte vital básico y primeros auxilios; así como también, contamos con 18 embarcaciones, 83 buzos y 635 salvavidas, que serán ubicados en balnearios específicos, para el rescate acuático”, resaltó el General Carrasco Paulino.

Durante el operativo serán habilitados tres Puestos de Atención Pre-hospitalaria: Uno en el kilómetro 85 de la autopista Duarte (Plaza Jacaranda); y dos en la Playa de Boca Chica, específicamente en el Muelle No. 1 y en la Armada de República Dominicana, al lado del hotel Hamaca; además, en este último instalarán una farmacia y un puesto de niños extraviados, compuesto por psicólogos, personal de apoyo y seguridad.

También, siete unidades móviles de rescate con herramientas de extricación vehicular y rescate urbano, serán ubicadas para la liberación de víctimas atrapadas en vehículos colisionados, en las provincias de Santo Domingo, en la autopista Las Américas hasta el kilómetro 41 y Autovía del Nordeste hasta el cruce de la Carretera Mella; San Pedro de Macorís, cubriendo La Romana, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia; Azua, carreteras Baní-Azua, Azua-San Juan, Azua-Barahona; La Vega, autopista Duarte, desde el límite de Santiago-La Vega hasta La Vega-Bonao, y la provincia Duarte; Santiago, autopista Duarte y avenida Circunvalación Norte, desde el límite con La Vega hasta Valverde; Puerto Plata, provincia Puerto Plata; y San Cristóbal, en el kilómetro cinco de la autopista 6 de Noviembre, La Cuchilla.

Carrasco Paulino indicó que, como medida preventiva, en coordinación con los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta provinciales y municipales, la Defensa Civil dispuso la clausura de 225 balnearios a nivel nacional. En tanto que, 417 balnearios fueron habilitados para el público hasta las 05:45 de la tarde, hora en que iniciarán las evacuaciones de los bañistas.

Igualmente explicó que, el organismo lleva a cabo una campaña de prevención, que incluye recorridos por los diferentes medios de comunicación, difusión a través de su página web, redes sociales y programa radial.

Entrega de brochures a ciudadanos

“Queremos que los vacacionistas disfruten estos días de descanso con prudencia y cumplan con el compromiso del pacto por la vida, es por esto que en la tarde de hoy, a partir de la una de la tarde., estamos apostados en todo el trayecto de la avenida 27 de Febrero, desde la Máximo Gómez hasta la Isabel Aguiar y mañana continuaremos en la avenida John F. Kennedy, desde la Gómez hasta la avenida Luperón, en el kilómetro 9, entregando alrededor de 40 mil brochures, realizando bandereos y portando cartelones con mensajes preventivos”, explicó el general Carrasco Paulino.

Las recomendaciones instan a utilizar el cinturón de seguridad y exigirlo a sus acompañantes; no utilizar el celular ni tomar bebidas alcohólicas mientras conducen, mantener una distancia prudente con el vehículo delante, no cambiar repentinamente de pista ni hacer rebases temerarios, no conducir cansado, respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y sobre todo, seguir las instrucciones de los organismos de socorro.

Entrenamiento

Facilitadores de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias y la Defensa Civil, capacitaron en Primeros Auxilios Básicos a 783 conscriptos de la Policía Nacional y 380 del Ejército de República Dominicana, quienes se integrarán al Operativo Pacto por la Vida, garantizándole a la población el poder contar con un personal calificado, para brindar asistencia en los casos de emergencias que se presenten.

El taller de la Policía Nacional se desarrolló el pasado viernes 12, en la Escuela de Entretenimiento Policial Mayor General (R) Eulogio Benito Monción Leonardo, P.N.; y el del Ejército el lunes 15, en las instalaciones de la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento del Ejército de República Dominicana.

El general Carrasco indicó que, los interesados en tomar este taller pueden hacerlo a través de la plataforma virtual con que cuenta la escuela, de manera gratuita, llamando al teléfono No. 809-475-4125.

Por otro lado, informó que el pasado sábado un personal de la Unidad de Salvamento Acuático del organismo reforzó sus conocimientos, realizando prácticas en embarcaciones en la playa de Boca Chica, con la finalidad de estar mejor preparados para la vigilancia y protección de las personas que acudirán a las diferentes playas y ríos durante el asueto.

El operativo de Semana Santa se iniciará el jueves 18 de abril, a las 02:00 de la tarde y culminará el domingo 21, a las 06:00 de la tarde.