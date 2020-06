$!Denuncia trato “insensible” de Digesett por violar toque de queda cuando venía de enterrar a su suegro

Como “insensible”, describe Amix Lantigua, el trato recibido por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), luego de que el miércoles vulneró el horario de toque de queda, cuando retornaba del cementerio Cristo Redentor, donde enterró a su suegro que murió de COVID-19.

La mujer cuenta que le entregaron el cuerpo a las 5:00 de la tarde en el centro de salud. De ahí se trasladó al camposanto ubicado en la autopista Duarte, de donde salió a las 6:00 de la tarde. “Yo vivo en Ciudad Juan Bosch, en Las Américas, y con los tapones me cogió la hora cuando iba para mi casa”, expresó.

La Digesett en el kilómetro 10 de las Américas, la detuvo y ella explicó lo que le había sucedido y de donde venía. Con tono de voz afable y débil por la situación en que se encontraba les dijo a los oficiales que en casa la esperaba su bebé de dos meses y para que vieran que decía la verdad sobre lo del entierro, les mostró el acta de defunción, recibiendo como respuesta del comandante que estaba a cargo “que si ella se le pegaba la iba a meter presa”, relató.

“El oficial encargado no me escucho, no quiso ver el acta de defunción. Yo me monté en mi carro. Después me exigió que le diera mis llaves, pero me rehusé y me quedé dentro del vehículo. Luego me dijo que llamara a mi esposo para que fuera a buscarme”, narró la mujer.

Cuando llegó su pareja, los agentes le preguntaron qué donde estaban sus documentos, a lo que él contestó en medio de la tristeza por la pérdida de su padre, que por la prisa y por la situación que estaba atravesando olvidó su cartera, agregó Lantigua.

“En ese momento el comando le dijo también a él, ‘usted va preso’. Mi esposo le dijo: “ahora mismo a mí no me importa que me encarcelen, yo acabo de perder a mi papá, no creo que hoy pueda pasarme algo más grande que eso”, narró.

Finalmente, tras mucho batallar con las autoridades, se le permitió a la pareja regresar a su casa alrededor de las 9:00 de la noche, porque un oficial amigo de la familia se presentó al lugar, pero le pusieron una multa.

Amix Lantigua en llamada a Diario Libre dijo que van a proceder a someter a la Digesett por el “maltrato psicológico” que recibieron. “Lo que vivimos fue desconsideración a unos ciudadanos que estaban pasando por una situación difícil. Fue un arresto injustificado”, precisó.