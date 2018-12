$!Denuncian intentos de saqueos en casas evacuadas por explosión

El presidente de la Junta de Vecinos de Villas Agrícolas, Clarence Verás, denunció la tarde de este miércoles que desaprensivos intentaron en varias ocasiones saquear las casas evacuadas por la explosión de la fábrica Polyplas Dominicana, hecho que ha dejado hasta el momento cuatro personas muertas y varios heridos.

Dijo que agentes de la Policía Nacional intervinieron para evitar saqueos.

Otro miembro de la Junta de Vecinos pidió a las autoridades ayudar a los evacuados que fueron enviados a donde familiares y amigos sin tener a donde ir ni tampoco dinero para pagar hoteles.

Vecinos también denunciaron que empleados de la fábrica PolyPlas les dijeron que el humo era un simulacro.

Vecinos temen saqueen sus casas de las que fueron evacuados

Vecinos de la calle Respaldo 21, del sector de Villas Agrícolas se quejan de que no lo dejan entrar a las casas para poner candados a sus puertas por miedo a ser saqueados.

La calle fue cerrada y se encuentra custodiada por guardias, luego de la explosión ocurrida en el día.

“Yo quiero entrar a mi casa a poner candados a mis puertas y cerrar mis ventanas , porque nos pueden robar y no me dejan ni porque solo me llevaría unos minutos”. Dijo un residente.