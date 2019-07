$!Desaparece madre dominicana en el Bronx

La madre dominicana Kissbelth Sánchez, de 33 años, desapareció hace 21 días luego de haber ido a visitar a su madre en su apartamento en el sector de Tremont, Nueva York.

Los familiares de Sánchez informaron que la joven no se ha comunicado con ninguno de ellos y aseguran que ella no tenía motivos para marcharse de casa.

Darling Sánchez, hermana de la joven, dijo que están tratando de hacer el reporte con la policía, pero ellos dicen que no tienen las evidencias suficientes para proceder con una investigación. Asimismo, comentó que la última vez que vieron a la joven esta le dijo a su madre que había perdido su teléfono.

“Nosotras no peleamos, ni hubo ningún problema, pero ella no me ha llamado a mí y tampoco a ningún otro familiar”, explicó Dora de la Cruz, madre de Sánchez.

Según sus familiares, Kissbelth tiene una niña de 12 años que vive con su padre, está desempleada y no tiene vivienda propia. La mujer residía en el apartamento de una amiga ubicado en la calla 182.