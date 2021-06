$!Desde el 16 de junio pasajeros no vacunados no podrán usar servicios transporte Conatra

"Quiero aprovechar para decirle a todos los usuarios y los trabajadores que los choferes han terminado su proceso de vacuna. Nosotros a partir del martes la le vamos a dar cinco días más. Que por favor el que no se haya vacunado que no se presente a los autobuses ni a los carros", advirtió.

El presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, advirtió este martes que a partir del 16 de junio no permitirán que pasajeros no vacunados contra el COVID-19 usen los servicios de vehículos del transporte público afiliados esa entidad.

Al cuestionársele si esa no era una medida excluyente y “trujillista”, el empresario respondió: “seria trujillista, pero son mis empresas”.

Argumentó que hará lo mismo con los que quieran hospedarse en el hotel de su propiedad.

“A los (propietarios) de los hoteles les pido que no acepten a nadie que no se haya puesto su vacuna. Ya yo estoy dando orden que en el hotel que es de mi propiedad y de mi familia, que no acepten a nadie que no se haya puesto la vacuna”, expresó.

Favorece vacunación obligatoria

El senador por Santiago Rodríguez cree que la vacunación debe ser obligatoria “pero es que aquí joden mucho. Aquí joden demasiado, no se dan cuenta que la gente se está muriendo. Entonces, yo creo que la vida esta primero”.

Antonio Marte le pidió al presidente Luis Abinader que “haga esto obligatorio”.

Recordó que él junto a Dionis Sánchez y otros senadores presentaron un proyecto de resolución para impedir que los ciudadanos no inoculados entren a espacios públicos o reciban servicios en las entidades bancarias y en los servicios del transporte públicos, entre otros.

Argumentó que Conatra constituye la entidad más importante del sector de transporte en la República Dominicana y que cuentan con más de 712 empresas, las cuáles han concluido su proceso de vacunación al igual que sus sindicatos.