$!Designado administrador de Punta Catalina había denunciado que la planta no había pasado prueba

El pasado 30 de junio, cuando entraron en operación las unidades uno y dos de la Central Eléctrica Punta Catalina (CTPC) , Serafín Canario de la Rosa , el ingeniero designado la noche de este lunes por el presidente Luis Abinader como el nuevo administrador de esa planta, criticó fuertemente la forma en que comenzó el trabajo, puesto que, según él, no se cumplieron las etapas para garantiza el funcionamiento.

En el informe emitido en noviembre del 2019, el ingeniero sostuvo que la administración de ese entonces, que dirigía Jaime Aristy Escuder, no le permitió a su empresa realizar la Pruebas de Verificación de Restricciones Operativas (Verope) a la unidad número dos, de la cual dependía la certificación que determinara que podía iniciar sus operaciones.

En un trabajo publicado por este diario el pasado 30 de junio, Serafín dijo que, aún así, mediante la comunicación CDEEE-2020-005592 de fecha 29 de mayo de 2020, la Corporación le informó que la CDEEE tramitaría a favor de esa empresa el pago establecido en el acuerdo, aunque no realizó la prueba Verope. Sin embargo, en una comunicación informó que la propuesta de pago fue rechazada: “Ya que por ética profesional no recibimos dinero de trabajos no realizados”.

Con relación a la unidad uno, el ingeniero expresó: “Esta no pasó las pruebas Verope debido a que nunca logró la situación de operación en condiciones normales, como se requiere en la normativa de dichas pruebas”.

Sobre la prueba Verope

Verope es un examen que forma parte de los requisitos contenidos en la resolución SIE-061-2015-MEM, emitida por la Superintendencia de Electricidad (SIE) el 5 de noviembre del 2015, que establece la misión del reglamento de autorización puesta en servicio de obras eléctricas en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. (SENI).

Para una empresa hacer un prueba Verope debe contar con la aprobación y certificación previa del Organismo Coordinador del SENI y de la SIE.

En el país solo existen cinco empresas capacitadas para realizar esas pruebas.