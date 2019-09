Despacho de la Primera Dama celebra su 19 aniversario

“Realmente ha sido una gran oportunidad que me ha dado la vida, que me ha dado Dios. Lo he realizado con mucha tenacidad, entrega, amor, pero sobre todo, he trabajado con mucha consciencia y servicio social para los dominicanos y dominicanas”, dijo Montilla de Medina.

Invitó a celebrar este nuevo aniversario del Despacho de la Primera Dama con la hermosa alegría de saber que “hemos cumplido y que lo seguiremos haciendo hasta el final”.

“Todos los logros obtenidos durante esta gestión, tan de ustedes como míos, son ya parte del patrimonio social del Despacho de la Primera Dama y gozan de la alta valoración, no solo de sus beneficiarios directos e indirectos, sino de todos los dominicanos y dominicanas en cuyas almas bulle la empatía con el semejante y el amor por la justicia y la equidad”, explicó.

Durante la homilía, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo expresó que poniendo la mirada en el Despacho de la Primera Dama, comparte una meditación que ofrezca una creciente solidez en los principios y valores en los que la institución se ha querido sustentar, fundamental y también iluminar.

“Nosotros los cristianos tenemos en esta vida de servicio en cualquiera de los espacios que nos toca nunca jamás ser ni exclusivos ni excluyentes, sino siempre ser inclusivos e incluyentes”, dijo Ángeles.

Basados en este principio, agregó, es maravilloso tomar opciones de manera muy enfocada y particular por los más vulnerables, los más necesitados, ahí tenemos nosotros el sentido glorioso de una misión de servicio con amor y alegría llevada a cabo en el nombre de Dios.

En tanto, que al iniciar la eucaristía, la coordinadora técnica del Despacho de la Primera Dama, Martha Rodríguez de Báez, consideró que con el tiempo la mano de Dios se ha hecho presente en la institución para poner a disposición los bienes de este mundo en favor de los más necesitados, para dar alegría, consuelo y esperanza.