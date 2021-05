Día de Europa; embajador resalta importancia del organismo en términos geopolíticos

Este domingo se conmemora un año de más de la creación de la Unión Europea, órgano que integra varios países de esa región y que en los últimos años ha enfrentado una de sus más grandes crisis desde su establecimiento en mayo de 1950: el Brexit, salida de Gran Bretaña.

El embajador Gianluca Grippa, conversó con Diario Libre sobre las actividades que se llevarán a cabo este domingo con motivo al Día de Europa y reconoció que los países que conforman ese organismo no podrán de manera unilateral competir con naciones como Estados Unidos, China e India debido a que son estados con un gran crecimiento no solo poblacional sino también en términos de Producto Interno Bruto.

“Por tanto los distintos países no tienen capacidad de competir en eso. Y en el futuro vemos que el crecimiento poblacional para los países europeos, va a disminuir y tenemos que encontrar un nuevo rol por parte de la unión europea en el futuro y eso no puede ser sino juntos porque singularmente no hay mucha capacidad de incidir en el futuro”, refirió al hablar en lo referente a la geopolítica.

Durante los 71 años de la entidad creada para superar los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea ha vivido momentos de expansión económica pero también ha enfrentado crisis no solo en ese sentido sino también en lo referente a su estabilidad como órgano, producto de los “picos de nacionalismo”.

A estos fines, según explicó el embajador, en los actos conmemorativos se contempla la realización de una conferencia en donde los ciudadanos, organizaciones y entidades gubernamentales de la Unión, expondrán sus puntos de vista sobre el futuro, lo que quieren para la Unión.