Día Mundial de la Alimentación: el reto es reducir el hambre a cero

El lema de este año en el Día Mundial de la Alimentación 2018 es Nuestras acciones son nuestro futuro , lo cual indica que cada quien, desde los gobiernos, las empresas y las personas en particular, pueden accionar para erradicar el hambre.

Según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019 , la meta del hambre cero tiene la finalidad no solo de “erradicar el hambre” sino también de “asegurar el acceso de todas las personas [...] a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año” y de “poner fin a todas las formas de malnutrición”.

Come más sano

La FAO indica que la combinación de dietas poco saludables y estilos de vida sedentarios ha disparado las tasas de obesidad, no solo en los países desarrollados, sino también en los países de bajos ingresos, donde el hambre y la obesidad a menudo coexisten.

No desperdicies alimentos

Una cuarta parte de la comida perdida o desperdiciada cada día sería suficiente para alimentar a las personas que padecen hambre en el mundo. Compra y come solo lo que sea necesario, no discrimines las verduras y frutas “feas”, di NO a los envases de plástico inútiles y ama tus sobras.