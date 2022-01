Antonio Acosta: “Los Centroamericanos y del Caribe hay que comenzarlos a trabajar ahora si queremos resolver y tener mejores resultados”

El presidente del Comité Olímpico Dominicano Antonio Acosta lanzó una advertencia al movimiento deportivo sobre la necesidad de comenzar a trabajar desde ya la preparación de la delegación dominicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 (mayo 6-21) y en los Juegos Panamericanos (octubre 20/noviembre 5) de ese mismo año.

Para este 2022 los eventos deportivos multidisciplinarios de mayor relieve son los Juegos Bolivarianos (junio 24/julio 25), los primeros Juegos Caribeños, destacó Acosta.

Será entonces un escalón, pues este certamen servirá de calentamiento para los Centroamericanos y del Caribe y estos a su vez para los Panamericanos. “Tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, eso hay que comenzarlo a trabajar ahora, tú tienes que comenzar si quieres resolver y tener mejores resultados”, señaló Acosta durante su participación en el Diálogo Libre.

En ese sentido señaló que se tiene que comenzar a tener las preselecciones preparadas, las selecciones, los fogueos, las concentraciones “para que puedas ir en óptimas condiciones”.

Esos Centrocaribeños tienen que ser la antesala de la preparación de un análisis técnico, de cuál fue el desempeño y “que nosotros podamos ir en condiciones de poder conseguir mejores resultados en los Juegos Panamericanos de Chile, que son en octubre del 2023”.

Precisó que se pueden ver lejos esos eventos, pero “no, eso está aquí”. Este 2022 debe servir de preparación, porque no se puede comenzar en el 2023 a preparar un equipo que va para esos Juegos”.

Reconoció el aporte del presidente Luis Abinader, “que ha dado el apoyo irrestricto y eso va a tener sus resultados”, pero también destacó los aportes del ministro de Deportes, el programa Creando Sueños Olímpicos y las federaciones deportivas.

A su vez todo ese proceso servirá también de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, cuyo suelo debe de ser Tokio 2020. “En los próximos Juegos Olímpicos de París, tenemos como medida, los Juegos Olímpicos de Tokio”, luego de su resultado de cinco medallas. Este es un “ciclo corto”, advirtió y que bien pudo comenzar con los pasados primeros Juegos Panamericanos de la Juventud, dado que muchos de esos jóvenes representarían al país en los juegos que anteceden a París 2024.

El tema de las dietas

No es un secreto, bueno ya no, porque lo era hasta que se destapó el remolino de “las dietas de Tokio”.

Eso no es nuevo. Y de manera oficial lo afirma Acosta. “Eso se pagaba antes, 60 y 50 mil pesos a los jefes de misión”, dijo el dirigente, quien respondió con un contundente “no” sobre si se pagan los trabajos de los federados.

Y_aquí entró el tema de_la famosa dieta que recibió el jefe de misión, Gerardo Suero, quien, debido a situaciones de salud se quedó en el país.

Pero “no puedes comparar 21 meses” de funciones con quedarse los días de los Juegos. “Podemos aceptar que el término del presupuesto nunca dice compensación, decía dieta en dólares y veíamos que estuvo 21 meses trabajando.”

Acosta trajo al Diálogo Libre el tema de que Correa planteó en el comité ejecutivo que “él no tenía necesidad de estar en ese escarceo y devolvió la dieta. Y el comité ejecutivo se lo aceptó” afimó Acosta.

Se desconoce la carta oficial, en la que se confirme que devolvió los fondos.

Cuestionado Acosta sobre si se le debe pagar a un federado que ofrezca esas funciones se mostró de acuerdo con ese punto: “Yo sí”.

Señaló que conoce compañeros que cobraban y de un momento a otro se cambió el sistema de jefatura de misión y la jefatura descansaba en el área técnica. “Montar una delegación en un avión no son 15 días”, por lo que toma tiempo.

Y aclaró que todo debe ser por la vía legal. “La Carta Olímpica ¿qué dice?: todo aquel que hace una función administrativa tiene derecho a cobrar y esa es una función administrativa, usted está administrando un proyecto”.

Medidas

Como presidente, Acosta dijo que ha sido democrático. “Yo no he tomado una medida solo. Todas son de consenso, con el (comité) ejecutivo, con los que participan en las reuniones, con los que van al COD”.

Y resume este punto así: “El presidente allá no autoriza nada que no lo autorice la comisión técnica administrativa”.

Reforma para adecuar estatutos

El presidente del COD dijo que cuando tomó posesión afirmó que lo primero es hacer una reforma estatutaria, “pero no es una reforma de interés, es adecuarla a la Carta Olímpica, a los estatutos de las confederaciones (deportivas) y a la Constitución de la República”. Pero algunos puntos traen desacuerdos, como el tema de un único período de “seis años” y posibles sanciones a quienes den declaraciones públicas sobre temas internos del COD._Eso no quiere decir que se apruebe del todo. Sobre los seis años señaló: “Todo el mundo sabe que eso no es posible”. Sobre hablar en público negó que eso fuera una “violación” y cuestionó: “¿Usted sabe que cada institución tiene su norma disciplinaria? ¿Usted sabe que las Fuerzas Armadas tienen normas disciplinarias? O un guardia puede salir a hablar lo que quiera?”