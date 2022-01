Orlando Jorge Mera: "Los vertederos a cielo abierto son un tema crucial para mí este año"

El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, afirmó que una de las prioridades de su gestión para este año es la eliminación de los más de 358 vertederos a cielo abierto que existen en el país, que generan focos de contaminación, y que para lograrlo, se propone aplicar en todas sus partes la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos.

Al participar en Diálogo Libre, el funcionario dijo que ya se tiene un mapa de las prioridades entre ellas las zonas turísticas como Puerto Plata, Samaná y la región Este, así como otros sitios donde se produce muchos residuos como la provincia Santo Domingo, Santiago, La Vega.

"Ese será nuestro principal objetivo- los vertederos- ahora con la aplicación de la Ley de residuos, con la puesta en movimientos del fideicomiso público-privado, nuestro compromiso es marcar el antes y el después en este año 2022 en esa materia" Orlando Jorge Mera Ministro de Medio Ambiente “

Informó que se han seleccionado 29 municipios, los que tienen mayores problemas con el tema de la basura, con el objetivo de unir esfuerzos y recordó que la Ley 225-20 establece que el Ministerio de Medio Ambiente es el ente regulador del tema de los residuos sólidos.

“Se requiere y hemos enviado comunicaciones a esos municipios, que ellos hagan un plan de regularización de cierre de sus vertederos, esa es una pieza clave y determinante para nosotros tener los elementos suficientes y proceder con las licitaciones con la debida transparencia para que entonces el sector privado, que tiene mucho interés de estos temas, puedan participar”, sostuvo.

Jorge Mera que una vez estén definidos los planes para enfrentar la problemática de cada localidad, entonces se procederá con el tema del fideicomiso y las licitaciones, pero insistió en que trabajará en ese tema que es de mucha importancia para él y el país.

Al preguntarle si los municipios tienen capacidad económica y técnica para hacer esos cierres de vertederos contentó: “Nosotros los vamos a asistir, una cosa es la ejecución y otra el estudio que hay que hacer para definir el plan de regularización de esos sitios de disposición final, desde el Ministerio hemos estado asesorando y orientando y debo decir que hay mucha voluntad de parte de los alcalde y directores municipales de trabajar en estos temas”.

Confluencia del Cachón de La Rubia y el Río Ozama (Pedro Bazil)

Los programas de reforestación

Con relación a los proyectos de reforestación, el ministro de Medio Ambiente dijo que se ha establecido una nueva modalidad de restauración ecológica que consiste en la aplicación de cuatro programas que son la plantación de mangles en las costas para que sirvan de barrera ante los impactos de tormentas y huracanes.

También en la frontera entre Elías Piña y Restauración se están plantando árboles de protección, tarea que tiene a su cargo el Ejército conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente.

Otro programa es la restauración ecológica en las principales cuencas hidrográficas del país, que además de conservar los recursos hídrico, tiene por finalidad generar más de 8,900 empleos verdes. “Ese programa comenzó ya a final de noviembre, principio de diciembre del año pasado y ahora se va a trabajar con más ahínco”, resaltó el funcionario.

Integrar a las comunidades al proceso de cuidado de la foresta es otro de los proyectos que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente para que sea los propios agricultores, los pobladores los que se encarguen de cuidar las cuencas hidrográficas.

Un barco en el Ozama , pese a probición de la resolución 13-2016 (Eddy Vittini)

Barcazas en el Ozama e Isabela

Con relación a los reclamos para que se cumpla la resolución 13-2016 que prohíbe el desgüace y la presencia de embarcaciones en los ríos Ozama e Isabela, dijo que en el caso de las dos barcazas que generan electricidad en el Ozama, el Ministerio de Minería decidió extenderé por el término de dos años más la presencia de esas embarcaciones.

Aclaró que la decisión fue adoptada como consecuencia del COVID debido a que la pandemia impacta desde el punto de vista energético a los países y en el caso dominicano, el Gobierno Nacional el Ministerio de Energía y Minas les solicitaron de manera excepcional la operación de las dos embarcaciones bajo la condición de que funcionen con gas.

“Entonces dada esa situación se ha extendido por el término de dos años la presencia de esas barcazas ahí, por la situación de precariedad del sistema energético del país, cualquier otra información el Ministerio de Energía y Minas deberá ofrecerla”.

Jorge Mera prometió investigar la presencia de otras embarcaciones que penetran al río Ozama a pesar de la prohibición como lo establece la resolución 13-2016.

Anunció que una empresa privada está interesada en reflotar unas seis embarcaciones que están debajo de las aguas de los ríos Ozama e Isabela, por lo que pronto el rescate de esas embarcaciones contribuirá con el saneamiento de ambos ríos.

Reveló que en la bahía de manzanillo se hizo un trabajo de rescate de una embarcación que estaba hundida con restos de combustibles que fue donada a la Armada Dominicana para su desgüace

Destacó que el gabinete creado por el presidente para el rescate de los ríos Ozama e Isabela ya celebró su primer encuentro.

Más de 10 millones de árboles

Según el ministro Orlando Jorge Mera desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, el ministerio de Medio Ambiente plantó 10 millones de árboles en toda la geografía nacional. Informó que el inventario nacional forestal publicado por el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado en el 2021, la cobertura boscosa actual de la República Dominicana es de 43%, mientras que en Haití menos del 1% de su territorio tiene cobertura boscosa lo que evidencia una diferencia extraordinaria, en término de la capacidad boscosa en la isla.

Resolución sobre desgüace

El ministro de Medio Ambiente informó que recientemente el presidente Luis Abinader creó el gabinete para el rescate de los ríos Ozama e Isabela, anteriormente era presidido por el Ministerio de la Presidencia y ahora por Medio Ambiente. “Ya hemos tenido una primera reunión de este gabinete y entendemos que estamos trabajando de cara a las distintas situaciones que hay en el río Ozama, evidentemente que es una prioridad de este gobierno y ya estamos dando los pasos concretos para a largo plazo buscar la descontaminación del río Ozama”.

Uno de los mangles en República Dominicana. (Marvin del Cid)

Incendios afectan capa vegetal

El funcionario manifestó que año pasado se registraron en el país 251 incendios forestales, pero no dijo la cantidad de tareas que fueron afectadas. “Impresionantemente, aunque son 251 incendios forestales que afectaron una cantidad notable de tareas, hay algo muy interesante: la mayoría de los incendios forestales que se producen en República Dominicana, inclusive estos en la Sierra de Bahoruco, no afectan los pinos, sino que lo que más afecta es el bosque, la capa boscosa bajas, estas tienen una capacidad de reforestación, de regeneración rápida, eso dentro de lo malo y lo bueno es que los pinos no son afectados”.