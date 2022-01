Andrés van der Horst Álvarez: “El fideicomiso es la mejor vía para administrar la Central Termoeléctrica de Punta Catalina”

A juicio del director de la Fiduciaria Banreservas, Andrés van der Horst Álvarez, la figura del fideicomiso sería lo más adecuado para administrar la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

“Cuando usted se pone a ver las diferentes formas de administrar esas plantas, concluye que el fideicomiso es la mejor vía. El fideicomiso no tiene la capacidad para vender acciones”, señaló.

Al participar en el Diálogo Libre, indicó que la propuesta que tenía el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que fue expuesta claramente por el ministro de Hacienda del gobierno anterior, era de vender el 49 % por US$500 millones.

“Eso sí era una privatización, el fideicomiso no ha privatizado nada. El fideicomiso no necesita privatización porque tiene capacidad de autofinanciación. No entiendo como algo que debió satanizarse en el momento, cómo el gobierno invierte US$2,500 millones, que es lo que se dice que se invirtió (en Punta Catalina) y eso hay que creerlo hasta que no haya una auditoria, se va a vender el 50 % por US$500 millones. No estoy entendiendo, sobre todo si es el mismo gobierno el que compra y hace el contrato de compra. Eso sí era la intensión de un regalo, esto no”, precisó el ejecutivo de Fiduciaria Banreservas.

Explicó que, por medio del fideicomiso no se vende, no se hace otra cosa que autofinanciarse con la misma generación que tiene la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

“Se puede manejar 100 % y esos beneficios se pueden dejar, porque es una planta que puede generar unos dividendos de más de US$200 millones al año y esas utilidades se pueden convertir luego en la capacidad de su propia generación y de seguir generando y, no solo eso, sino de recuperar su inversión”, detalló.

Señaló que un fideicomiso es para temas especiales que tienen un flujo externo al Presupuesto Nacional y que deberían de manejarse sobre la base de criterios de servicios privados, pero, en este caso, la tiene el Estado.

“Hay casos donde el Estado tiene que desprenderse de activos para que sean manejados con criterios de servicios empresariales”, precisó.

¿Por qué a 30 años?

El funcionario explicó que, normalmente, el fideicomiso para que tenga la capacidad de generar confianza en el largo plazo, se establecen por un período extendido.

“La misma ley de fideicomisos y el mismo contrato dice que en cualquier momento el fideicomitente, que en este caso es el Estado, a través del Ministerio puede disolver el fideicomiso, lo puede eliminar inmediatamente”, expresó.

Dijo que bajo este mismo esquema se hizo RD Vial y Ciudad Juan Bosch, y que todos los fideicomisos públicos y privados también normalmente son a 30 y 40 años.

Andrés van der Horst Álvarez dijo que es falso lo que se ha estado diciendo de que el fideicomiso no es transparente.

“Y la transparencia es tan evidente que nosotros hicimos a través de la Fiduciaria Reservas recientemente una emisión de RD$25,000 millones de pesos”, expresó Van der Horst.

Apuntó que el gobierno anterior quiso hacer ese proceso de RD$25,000 millones para buscar dinero en el mercado de capitales. “En ese momento ellos estaban ofreciendo una tasa de un 10.5 % a 10 años. Nosotros salimos al mercado el 3 de diciembre al 9.25 % a 15 años y todo se colocó en dos horas, hubo una sobre demanda de casi RD$60,000 millones”.

Beneficios del fideicomiso

El ejecutivo de la Fiduciaria Banreservas dijo que entre los beneficios que tendrá el Estado con el fideicomiso de Punta Catalina está garantizar luz eléctrica para los próximos 10 ó 12 años, independientemente de que haya generación privada o no.

Además, indicó que va a “garantizar que sigan bajando los precios de la energía y no va a impactar en las finanzas públicas desde el punto de vista del gasto y de la deuda, porque se autofinancia sin estar en el Presupuesto Nacional”.

"“La autofinanciación del sistema eléctrico completo está garantizada por un fideicomiso. No vamos a tener que, en 5 años, buscar US$2,500 millones más para hacer otra planta de 700 megas”" Andrés van der Horst Fiduciaria Banreservas “

Argumentó que otro de los beneficios es que no habrá amenazas de ventas del activo (Central Termoeléctrica Punta Catalina), “no hay amenazas de privatización y no hay amenazas de que quiebre una empresa para beneficiar otros intereses”.

“Son muchos beneficios que tiene, pero desde el punto de vista financiero, sobre todo, lo beneficioso es eso, la autofinanciación de esa fábrica, la autofinanciación del sistema eléctrico completo está garantizada por un fideicomiso. Con un fideicomiso no vamos a tener que en cinco años buscar US$2,500 millones más para hacer otra planta más de 700 megas”, argumentó el titular de Fiduciaria Banreservas.

Apuntó que seguirá defendiendo el fideicomiso, “porque es un instrumento que moderniza la capacidad de inversión que tiene el Estado dominicano y de autogestión de servicios que va a necesitar, porque el fideicomiso le da esa capacidad”.

Añadió que el fideicomiso le da la capacidad al Estado de poder propiciar que se haga una buena gerencia a sectores como la OMSA y el Metro, sin la necesidad de venderlos. “Que se puedan construir, manejar y operar el tranvía, un tren, un monorriel”.

En 2013, primer fideicomiso público Andrés van der Horst explicó a Diario Libre que, a través de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, se le da la capacidad al Estado de crear los fideicomisos públicos. Por esto, en 2013 se crea el primer fideicomiso público para administrar los peajes de la República Dominicana. Asegura que todas las carreteras y los peajes del país se manejen mediante el Fideicomiso RD Vial, lo que ha permitido hacer todas las carreteras en los últimos siete u ocho años. También, explicó que en el 2014 se creó otro fideicomiso público, que es el de la Ciudad Juan Bosch que ha permitido a casi 25,000 familias tener acceso a una vivienda de bajo costo que antes no tenían la capacidad de ser objetos de financiamiento de hipotecas de largo plazo. Con esa figura, precisa, se ha permitido que más de 250,000 familias en todo el país puedan acceder a una hipoteca.