La Unión Europea no ha suspendido ayuda a Haití, dice embajadora en RD

La Unión Europea (UE) no ha suspendido las ayudas a Haití, pero sí las tiene en una especie de “hold”, debido a la inseguridad que existe allí.

La embajadora de la UE en República Dominicana, Katja Afheldt, explica cómo Europa ve el futuro a corto plazo del vecino país y la frontera.

—BM: No sé si tienen más preguntas de este tema pero quiero preguntar otra cosa. Cambiando un poco la tónica, vimos que hubo un grupo de embajadores en la frontera con Haití, ¿cómo ve la situación en ese frente?

KA: La idea de esa visita era de obtener una primera impresión de la zona fronteriza y, sobre todo, de las relaciones en la zona de la frontera. Tuvimos dos días de visitas importantes, como la del mercado binacional de Dajabón y el proyecto de zona franca. Esos proyectos son importantes y su éxito es importante y son temas que apoyamos. Por eso trabajamos con zonas francas y demás para bajar un poco la frontera, para crear muy buenas soluciones. Otra conclusión es que estábamos impresionados con la intensidad de las relaciones comerciales a nivel micro. La cantidad de los que cruzaban de cada lado es impresionante.

—IA: La UE en un momento, escuché en una ocasión, que estaba considerando detener o bajar los fondos de ayuda a Haití, ¿eso ha sucedido?

KA: No, porque nosotros tenemos un compromiso con Haití, de no dejarlos solos. Por eso, desde la UE estamos donando muchos recursos. Lo que es claro es que con la situación económica que hay, por el momento, con la falta de estructura, es bastante difícil apoyar al Estado por el momento. Le damos un cheque al Estado para ayudar a financiar costos sociales, pero si no hay un presupuesto ni estabilidad, no podemos ayudar. No podemos pagar ese cheque si no hay un presupuesto ni estabilidad mínima macroeconómica. Queremos apoyar, pero necesitamos condiciones básicas para eso, que ha sido el problema del pasado para dar ayuda, pero también dimos ayuda humanitaria luego del terremoto y encontramos problemas para llevar la ayuda humanitaria por seguridad.

—BM: Nos hablaba de las conclusiones de su viaje y dijo dos específicas. Quería saber si había alguna otra y, si vemos el entusiasmo que tiene con los hallazgos de su viaje, la frontera será alguna prioridad para la UE.

KA: Para las otras conclusiones de esta visita, también hay potencial de la producción orgánica para los mercados europeos y es un gran potencial, pero también un desafío, porque en Europa la atención, sobre todas las cosas, de la agenda verde, la protección del consumidor y lo que este tiene en su plato esté sano es muy importante. Este tema, con los pesticidas y demás, es un desafío con la producción orgánica en República Dominicana. Lamentablemente en Europa llegan muchos productos con residuos de pesticidas y eso, claro, no podemos aceptarlo. Por ejemplo, el plátano dominicano debe tener el mismo valor y seguridad como un plátano español. Estos son temas que queríamos trabajar con el país y era uno de ellos. Otro tema es el potencial de la energía renovable en este país. También visitamos un parque solar y una gran zona donde no es favorable la agricultura y nos parece perfecta para la energía renovable.

—IA: ¿Sería factible replicar el modelo de la zona franca de Codebi en otras partes de la frontera?

KA: Es una buena pregunta, justamente preguntamos eso a las autoridades dominicanas, pero es una decisión empresarial, porque es proyecto privado. Nosotros podemos ayudar, pero no imponer. Necesitamos más empresarios como el señor Capellán, que tomen esa iniciativa. Me imagino que al principio fue un riesgo, pero no podemos imponer.

—BM: En ese aspecto, la frontera, por lo que veo, será un tema para la UE, ¿trabajarán mucho por ahí?

KA: Estamos en un proceso de discutir cómo podemos apoyar las relaciones y hacer una política. Queremos apoyar este desarrollo fronterizo, que es importante. Creo que ese programa binacional debe ser acordado con el lado haitiano y tomar ese equilibrio. Me parece que económicamente es importante, pero también para las comunidades es importante hacer cosas como intercambios culturales. Pero ahora mismo estamos a la escucha de lo que pasa en el país. Venimos con soluciones, pero queremos hablar con ambos lados.

—IA: ¿Cuáles son los proyectos mas importantes que tiene la UE en Haití?

KA: Lo que tenemos, sobre todo, es un ‘state building contract’ y eso es un programa de apoyo muy complejo para apoyar a un país en una situación frágil como es Haití.

—A: O sea, ¿no son proyectos concretos de salud, de hacer hospitales, por ejemplo?

KA: No, es un apoyo presupuestario para apoyar y ayudar al Estado para que cumpla sus obligaciones con la población, pero también tenemos la ayuda humanitaria, que es directa.

La embajadora de Unión Europea en República Dominicana, Katja Afheldt, resaltó el excelente estado de las relaciones bilaterales, las cuales calificó de “muy alineadas”.

En su participación en el Diálogo Libre de Diario Libre sostuvo que República Dominicana “es un socio muy alineado y es un socio muy importante en la región, ya que la agenda de nuestras prioridades son muy bien comparables”.

La diplomática indicó: “República Dominicana tiene su propia agenda, pero estamos muy unidos y nos impresiona mucho la agenda ambiciosa que tiene el Estado y cómo está alineada con nuestras prioridades”.

Katja Afheldt, alemana de nacionalidad, expresó que la UE está en “buena posición de apoyar el proceso de reforma y es un momento importante, porque estamos en la misma línea y tenemos muy buena cooperación con el Gobierno”.

Explicó que los recursos de la UE no son tan extensos como en otra ocasión, aunque destacó que la razón principal es el éxito económico de la República Dominicana.

“Con ese éxito económico parece que no hay retos en este país... es una señal de un país que se está desarrollando a buena velocidad”, dijo.

Sostuvo que a menores fondos, es mejor señal. “Hay que verlo de esa manera y también no es que paramos la cooperación, nuestro programa nacional es reducido, pero tenemos más programas con el país. Este es nuestro trabajo y nos va muy bien, con algunos ministerios con los que tenemos muchos proyectos que pueden ayudar al país”, indicó.