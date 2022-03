Embajadora de la UE: “El paquete de sanciones económicas contra Rusia dará resultados”

La guerra en Ucrania sigue su curso y el papel de la Unión Europea (UE) ha ganado un rol de actor principal tras la decisión de Rusia de invadir territorio ucraniano.

Por tal razón, Diario Libre conversó con la embajadora de la UE en la República Dominicana, Katja Afheldt, quien ofreció un panorama sobre la guerra.

—Inés Aizpún: ¿Por qué Ucrania está entre la Unión Europea y Rusia? ¿Cuál es el contexto?

Katja Afheldt: La guerra en Ucrania es un evento traumático, porque pensábamos que la guerra en Europa era cosa del pasado, pero con la agresión de Rusia a Ucrania nos hemos dado cuenta de que lamentablemente no es así. Estamos muy contentos de que la comunidad internacional ha enviado una señal de unión para rechazar esta guerra. Esto me parece importante, porque también países que no estábamos tan seguros de apoyar nuestra posición, nos han apoyado, y no solo en la Asamblea General (de la ONU), sino que ayer en el Consejo de Derechos Humanos, subrayando que la comunidad internacional nos ha apoyado en que esta guerra es inaceptable.

—IA: Está tan unida que el Reino Unido, que ha salido de la UE, ha aceptado y entrado de nuevo al juego.

KA: No solamente Europa, sino que todo el mundo. La declaración de las Naciones Unidas fue apoyada por 141 votos y ha unido al mundo entero. Claro, en Europa nosotros estamos muy impactados por esa guerra, a nivel de seguridad. Aparte de eso, estamos al lado de nuestros hermanos ucranianos para defenderse de la agresión y eso ha empujado a Europa a tomar medidas nunca antes vistas, como el caso de Suiza, que abandonó su tradicional neutralidad. Por primera vez en su historia, la UE ha decidido apoyar el suministro de armas a Ucrania, es revolucionario.

Benjamín Morales: ¿Esto los tomó por sorpresa? ¿Se pensó en algún momento que esto iba a suceder?

KA: Todos esperábamos que no. Pero nos hemos dado cuenta de que Rusia está lista para cualquier cosa. Entonces, lamentablemente, ha tomado esa decisión de invadir Ucrania y están jugando con la vida de muchísima gente.

—IA: ¿Lo que pasó en Ucrania en 2014 no fue un primer aviso?

KA: Sí, podría argumentarse, pero ya en ese momento Europa tomó sanciones para enviar un mensaje de que no era aceptable y hoy hemos reaccionado más fuerte, con sanciones para enviar la señal de que no podemos aceptar esa guerra. Creo que ese paquete de sanciones económicas ha movido a resultados.

—BM: ¿Entiende que Putin es un personaje que no se detiene con sanciones económicas y que hay que frenarlo de manera militar en algún momento? ¿Cual es el temor real de tener que enfrentar militarmente a Rusia?

KA: No sé si podemos decir que las sanciones no tendrán efecto. Creo que ya lo tienen. Hay que mirar que el 50% de las reservas de Rusia no están más accesibles y eso es enorme para ellos. Ellos dependen de sus vínculos económicos con el resto del mundo. Cortarlo del sistema Swift es importante, no son efectos que se sienten de un día a otro, pero lo tendrán. Ya en algunas semanas económicamente será complicado para ellos. En Rusia ya es difícil sacar dinero y creo que la dimensión del paquete de las sanciones económicas contra Rusia dará resultado, mostrará que hay un impacto.

—IA: ¿Cuál será la política con los refugiados en Europa?

KA: Pienso que Europa está mostrando una solidaridad ejemplar, como hicimos en la crisis en 2015. Hemos abierto nuestras fronteras y todos los refugiados de Ucrania podrían venir a países de Europa a buscar seguridad y protección.

—BM: Eso de los refugiados no es exclusivo de Europa, ¿cómo se involucran con un país cómo República Dominicana, que tiene a ucranianos y rusos?

KA: Pienso que la reacción aquí en Dominicana ha sido muy generosa y fue un gesto muy bueno que esté abierta para ver cómo puede ayudar a los turistas, para ofrecerles la oportunidad de quedarse. También veo que la población está abierta a recibir a los refugiados en sus casas, estos son gestos muy humanitarios.

—BM: ¿En su experiencia como diplomática, usted cree que estas sanciones llevarán a Putin a la mesa y a reconsiderar todo esto que está ocurriendo?

KA: Yo creo que sí. La presión económica es muy fuerte y Rusia no es un país 100% independiente, ya que depende de sus vínculos económicos.

—IA: ¿Qué noticias tienen de la oposición interna de Rusia?

KA: Es muy difícil saberlo, porque como es una dictadura, se están controlando las informaciones. Tenemos reportes de que hay una gran cantidad de rusos con mucho coraje, que están manifestándose contra esa guerra y ahora están presos algunos. Tenemos mucha admiración por esos actos de coraje civil y salir a la calle para expresar la oposición a esta guerra. Es para nosotros un símbolo alentador.

—BM: Se dice que esta es la mayor invasión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ¿es también la mayor prueba que ha tenido en ese sentido la Unión Europea desde que se formó?

KA: Esta es una prueba para todo el mundo. Con el presidente Putin no sabemos cuándo va a parar. La Unión Europea ha tenido muchas crisis, esta definitivamente sería una de las más grandes, pero siempre serán una oportunidad para dar un paso adelante. Esta guerra nos ha empujado a estar mas unidos, en un momento que había divisiones. Estamos completamente unidos por un motivo. Todos estamos a una voz.

—IA: ¿Qué opina la Unión Europea sobre la postura de China? Porque en el primer comunicado dijeron que sí, pero luego no, ¿cómo valoran eso?

KA: Esperamos que China escuche el llamado de rechazo de la guerra y también podríamos esperar que juegue un papel en la mediación para una vía de salida.

—BM: La agenda de la UE y la OTAN, ¿cómo ve usted esa relación, están en la misma página o hay alguna diferencia?

KA: En estos momentos no hay diferencias en el juicio de las cosas, estamos unidos. Pero somos dos organizaciones con objetivos distintos y ya la OTAN tiene otra curvatura geográfica, es una alianza militar y la UE es otro proyecto.

—BM: El presidente ucraniano pidió unirse a la UE expresamente, lo mismo la presidenta de Moldavia, ¿se puede hacer?

KA: El proceso de adhesión está previsto en el tratado y es un proceso largo y complicado, porque cuando un país entra en la UE, necesita que todas las legislaciones ya estén alineadas con las de la UE. Cuando esto pasa, un país entra en nuestro mercado único y eso implica muchos estándares y es un gran trabajo. Ya hay un acercamiento entre Ucrania y la UE, pero el proceso del acceso es más complicado. Lo importante es que ahora encontremos una manera de salir de esa fase de guerra y luego discutir cómo será la reacción de la demanda de la adición de Ucrania a la UE y ya la presidente de la comisión ha dicho que sea a favor.

—IA: ¿Cuál es la dependencia real de la UE hacia el petróleo y gas ruso?

KA: Se habla de no seguir comprando, pero hay algunos países que son muy dependientes del gas ruso. Pero pienso que en Europa hay una voluntad de pagar el precio enorme por la paz.

—BM: Trayendo el conflicto más a nuestro entorno, ¿cómo ha visto la respuesta caribeña hacia la posición de Europa?

KA: Me parece que Latinoamérica y el Caribe son una de las regiones que más nos han apoyado. Tenemos excepciones, pero el apoyo en esta parte del mundo ha estado muy claro. Esto muestra que Latinoamérica y el Caribe son socios.

—IA: En los primeros días, Rusia advirtió a otros países, como Finlandia, para que no se metieran en la OTAN, ¿Ustedes creen que Putin tiene intereses de atacar otros países para seguir esta campaña?

KA: No estoy en la cabeza de Putin, espero que no. Pero las exigencias rusas y de su presidente de querer dictar a la OTAN o a la UE sobre quién puede ser miembro o no, son inaceptables.