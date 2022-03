“El Presidente dijo que si no logramosavanzar con Fulcar, él pudiera intervenir”

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) confía en que el presidente Luis Abinader intervendrá para poner fin al conflicto generado por el aumento salarial de los docentes, acordado el pasado año y sobre el cuál no han llegado a un acuerdo con el ministro de Educación, Roberto Fulcar.

El presidente del sindicato que agrupa a los maestros, Eduardo Hidalgo, explicó que no sería la primera vez que el jefe del Estado mediaría ante una situación, pues ha tenido que asumir temas del sector educativo, ante la indiferencia de Fulcar.

“En la pasada gestión de la ADP, encabezada por Xiomara Guante, ¿por qué nosotros fuimos al Palacio? Porque el presidente tuvo que conminar al ministro para que firmara el acuerdo, porque no lo quería firmar tampoco”, señaló Hidalgo.

Para el dirigente gremial, es una buena señal que el presidente Abinader tenga interés en que haya una solución y que la ADP está consciente de que es a discutir que va, no a imponer, pero que tampoco las autoridades tienen que ir con un asunto acabado.

Hidalgo afirmó, además, que se hace un pobre aporte al debate afirmando que la demanda de aumento salarial es política, pues fue una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, en la que hay representación de todas las fuerzas políticas y el Partido de la Liberación Dominicana, al que pertenece, está en minoría.

Sixto Gabín, secretario de Educación Superior del gremio informó que el presidente Abinader conversó con Hidalgo hace una semana y le dijo que si no se logra avanzar con el ministro él está en disposición de intervenir. “Nosotros quisiéramos que nos hubiesen llamado.

Fulcar ha sido reincidente con la aptitud de enfrentar con todos los temas”, recalcó Gabín.

Huelga

Consultados sobre la prudencia de la convocatoria a movilizaciones para presionar a las autoridades a sentarse a discutir el monto del aumento salarial, Primitiva Medina, segunda vicepresidenta de la ADP, asegura que están conscientes del momento, pero refirió que los maestros no reciben un aumento de salario desde el 2018.

"“El Comité ejecutivo de la ADP, donde están representados todos los partidos, tomó la decisión de movilizarnos. No es una decisión política, ni de Eduardo Hidalgo”. " Eduardo Hidalgo. Presidente de la ADP “

“No debimos llegar a esto, por eso se firmó el acuerdo, nosotros creemos en el diálogo y ahí la propuesta de aumento de salarios que era para que las autoridades tomaran la decisión antes de que nosotros tuviéramos que movilizarnos”, indicó.

Medina dijo que los maestros también han sido impactados por la inflación, y han visto disminuir su poder adquisitivo “cuando compran en los supermercados, cuando compran medicamentos, paga pasajes, compran gasolina.

Una gestión vertical

Para la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) la actual gestión del Ministerio de Educación es vertical, poco participativa y muy centralista.

Refiere Sixto Gabín que esa verticalidad se había superado con el Plan Decenal de Educación, pero se ha regresado a la fiscalización y a los niveles de supervisión, más que a los niveles de contenido de horizontalidad.

“Entonces, hay una gestión vertical, por lo tanto autoritaria que poco dialoga, que poco conversa, no solo con la ADP, sino con los padres y madres, con los estudiantes. Ese es un mal que venimos arrastrando desde antes, no solo con la presente directiva de la ADP, también con la gestión que encabezó Xiomara Guante”, concluyó Gabín.

Los recursos del 4% no están yendo a las escuelas

El presidente de la ADP cuestionó el uso que se da al 4% del Producto Interno Bruto que se destina a Educación y asegura que ese dinero no está yendo a las escuelas. Hidalgo entiende que hay que evaluar qué se hace con esa inversión cuantiosa y para dónde se está yendo, porque los resultados son cuestionables. “La inversión del 4% no está yendo a las escuelas. El tema de la calidad es muy importante, y nosotros somos partidarios de que se retomen las Asambleas del Pacto porque una de las cuestiones en las que estamos claros es que hay que evaluar para ver esa inversión cuantiosa que se hace para dónde se está yendo, porque los resultados son cuestionables.” Deploró que tampoco se haga nada con los resultados de las evaluaciones en procura de mejorar la calidad de la educación. Desde que se inició el cumplimiento de la Ley General de Educación en el año 2013, en lo relativo al financiamiento establecido, se han destinado más de US$23 mil millones para el sistema educativo nacional, inversión que no se refleja en la mejoría de la calidad de los estudiantes, la profesionalización de los docentes y la idoneidad de la infraestructura de los centros educativos.