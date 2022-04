Martín Robles: “Nuevos proyectos en sistema de transmisión envuelven cerca de RD$20,000 millones”

El sistema de transmisión eléctrica de la República Dominicana es una de las áreas que funcionan con mayor seguridad en el país y que puede atender la demanda del mercado a nivel nacional sin dificultad.

El ingeniero Martín Robles Morillo, administrador general de la Empresa Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), habló en el Diálogo Libre, del Grupo Diario Libre, donde dijo que el desarrollo de la energía eléctrica ha sido muy rápido en el país y la institución ha tenido que adaptarse a nivel de planificación a las nuevas energías como las renovables.

“Cada día tenemos que estar construyendo nuevas líneas de transmisión a nivel de lo que es la expansión. Tenemos un programa de expansión 2021-2035, revisable cada cuatro años”, indica el funcionario.

Explicó que anteriormente la expansión del sistema de transmisión se hacía atendiendo el curso de la demanda y de la planificación de la generación porque en el país había sitios específicos donde se podían colocar las generadoras de energía, pero que ahora ante los cambios que se están registrando en el mundo, hay que prestarles atención a las energías renovables. “Las energías renovales cada vez más toman un papel más importante en el desarrollo del sector eléctrico y el abastecimiento. La situación ha cambiado porque de una dirección de generación en áreas específicas, ahora lo que está es un área de generación distribuida. Ahora usted no sabe dónde se va a instalar un generador de fuente energía renovable”, indicó.

ETED invierte para llevar fibra óptica a todo el país

La República Dominicana está dando pasos importantes para expandir la fibra óptica a través de las infraestructuras de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). Martín Robles Morillo, administrador general de la ETED, dijo que esa institución desarrolla un proyecto que se llama fibra óptica a través de las líneas de transmisión. “En estos momentos nosotros tenemos 11 nodos ópticos instalados que están dando servicios hace tiempo. Hubo una segunda fase de 23 nodos más y fueron terminados, pero no satisfactoriamente. Tenemos un problema con una empresa fabricante, con una empresa que instaló, nos ha incumplido. Tenemos una tercera fase que es la que tenemos ahora, se va a lanzar una licitación para completar todo el país enlazado a nivel de fibra óptica”, expresó. Informó que en la actualidad tienen 1,500 kilómetros de cables de fibra óptica y se están instalando más de 400 kilómetros en estos momentos y con la tercera fase se cubrirá el país entero en función de fibra óptica. “En estos momentos nosotros le estamos dando servicios a instituciones del Estado única y exclusivamente. No quiere decir que no puede estar lo privado, claro, a todo el que quiera nosotros podemos conectarlo y comercializar ese tipo de servicios”, indicó. Entre las instituciones a las que están dando servicios figuran las instituciones castrenses como la Armada Dominicana, Ejército, Fuerza Aérea, también el 911 y la Policía Nacional se van a conectar. “También tenemos solicitudes de los cableros, televisión por cable, en las provincias fundamentalmente. Tenemos como 300 escuelas en lo que es Santiago y Puerto Plata y nosotros esperamos en los próximos tres o cuatro años estar cubriendo el país a nivel de fibra óptica”, explicó. “En esos 1,500 kilómetros de cables de fibra óptica, más los 11 nodos que están funcionando y los 23 que no están funcionando hay una inversión que ronda los 1,000 millones de pesos. Y por lo que viene o le que falta, son unos 2,000 o 3,000 millones de pesos más”, explicó.