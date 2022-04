Manuel Jiménez : “Estamos muy cerca del piloto para comenzar a cobrar la basura por medio de la factura eléctrica”

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, informó que pronto comenzará a cobrar el servicio que ofrece por la recogida de basura a través de la factura eléctrica porque es un mandato de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, que alegadamente, obliga a las autoridades municipales a recaudar recursos por esa vía o podrían ser sancionados.

Al participar en el Diálogo Libre, el edil indicó que desde hace tiempo trabaja en un proyecto en ese sentido y que, incluso, se ha invertido en estudios costosos en los que se detalla cómo podría hacerse el cobro al igual que lo han hecho otros países, pero que no se ha podido comenzar a cobrar.

Indicó que se hizo un piloto con tres municipios para iniciar el proceso de cobro dentro de la factura eléctrica y destacó que en Santiago se logró por medio de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago(Coraasan).

“Estamos muy cerca de comenzar a aplicarlo (el cobro) y se aprobó un plan piloto en tres municipios, uno por cada Ede, para Edenorte, La Vega, para Edesur, San Juan y otro para Ede este, que es Santo Domingo Este, eso se aprobó, se firmó un acuerdo, pero no se ha aplicado todavía, insistentemente hemos hablado con todos desde el presidente de la República hasta el presidente de Fedomu”.

Al preguntarle si no es complicado cobrar la basura por medio de la factura eléctrica y más cuando el servicio no es el mejor dijo: “No veo complicada su aplicación… no, no, no porque eso es una ley, no es lo mismo la ley de asignación del prepuesto a los ayuntamientos, no es lo mismo para nada, hay un grupo pagando la basura, injusto es que solo un grupo la esté pagando, injusto es que los santiagueros la paguen y cualquier otra ciudad no lo haga, eso sí es injusto”.

Dijo que desde antes de ser alcalde ha pagado todos los servicios, aún en los tiempos que no se recogía la basura porque hay que dar el ejemplo y dijo que cuando el camión no pasa por la casa a recoger los residuos la situación es fuerte.

Sostuvo que el cobro de la basura es una necedad imperiosa porque no cuentan con los recursos suficientes para ofrecer servicios de calidad a los munícipes y hacer las inversiones que se requieren, aunque afirmó que en los dos años que lleva en la administración se ha logrado aumentar las recaudaciones.

“La nueva Ley 225-20 de Residuos Sólidos y corresponsabilidad, obliga a los ayuntamientos a cobrar la basura y pueden ser sancionados si no la cobran, pero le da una oportunidad de oro, le dice que la cobre con la factura eléctrica”, dijo Jiménez

Manifestó que actualmente la Alcaldía invierte alrededor de 55 millones de pesos solo para recoger los residuos sólidos, lo que representa aproximadamente el 35% del presupuesto, lo que entiende es “demasiado dinero”, lo que hace que la situación sea insostenible y sostuvo que el pasado gobierno pagaba el 75%, pero ya no ocurre así.

El alcalde de Santo Domingo Este sostuvo que es urgente, muy urgente la aplicación de la Ley 225 para desarrollar el plan piloto y aseguró que el presidente Luis Abinader está muy consciente del tema y que así lo ha expresado en varias ocasiones.

“Creo que es un tema de tecnicismo, por el que no hemos comenzado a cobrar, no por falta de conciencia, en Santo Domingo Este todo el mundo está listo para pagar la basura, porque todo el mundo quiere un servicio digno”.

Recordó que Santo Domingo Este no es cualquier municipio, que es el más grande del país y quizás de América Latina, donde se estima vive el 12% de la población del país, una ciudad en expansión que la cuentan como si se estuviera en el 2010 cuando se hizo el último censo y había menos personas viviendo en el lugar.

Indicó que Santo Domingo Este ha crecido de manera exponencial y dijo que por lo regular el registro de votantes se incrementa entre un 3 y 4%, pero que en el caso de Santo Domingo ha sido de un 25% e cuatro años porque el padrón en el 2016 era de 597,000 electores y en las pasadas elecciones subió a 700,000, lo que implica un incremento de los servicios. Dijo que debido al crecimiento se sumaron tres nuevos diputados para un total de 21. Jiménez afirmó que la situación en el municipio no es peor porque ha logrado aumentar las recaudaciones “Nos ayuda a avanzar la manera como hemos ido haciendo las cosas. Hemos mejorado las recaudaciones internas, es importante, incluso, de la basura cuando nosotros llegamos se cobraba un millón y medio al mes, actualmente estamos cobrando cinco millones al mes, muy lejos de los que gastamos, que es 55 millones, pero de un 2% por lo menos estamos en 10% en estos dos años”, dijo.

El alcalde del Partido Revolucionario Moderno informó que las autoridades tienen todo detallado, que solamente es decir miren, eso se puede hacer, y dijo que es bueno que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo…“porque mucha gente piensa que nosotros no hacemos nada, pero no, es que tenemos problemas”.

Municipio transparente y eficiente El alcalde Manuel Jiménez afirmó que la Alcaldía de Santo Domingo Este está dentro de las de mayor transparencia y buena gestión porque antes de asumir el cargo estaba en el lugar 54 del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública aplicado a los Gobiernos Locales (Sismap) y en la actualidad está en el puesto 8. “Qué gerente puede hacer eso, nosotros hemos subido en todos los renglones y no es un discurso porque lo puede ver, el número 1 es el primero y somos 158 municipios”, dijo Manuel Jiménez, Indicó que eso se expresa en los buenos servicios, la transparencia y la eficiencia administrativas que logró aumentar las recaudaciones internas que, de 13 millones de pesos mensuales, la lograron llevar a 36 millones al mes y sigue mejorando. Aseguró que cada día trabajan con más entrega para tener una ciudad más desarrollada, con mayor calidad de vida para los habitantes.