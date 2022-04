Manuel Jiménez : “Que se invierta tan poco en cultura tiene que ver a veces con la visión estatal”

Pocas canciones dominicanas han trascendido tanto a nivel internacional como “Derroche”, composición de Manuel Jiménez que este año cumple tres décadas de haber sido creada.

Sin embargo, este no ha sido el único éxito surgido del ingenio creativo de este artista multidisciplinar.

Así lo reveló el cantautor durante una amena conversación en el marco del Diálogo Libre, donde hizo una pausa a los temas políticos de su agenda como alcalde de Santo Domingo Este para repasar aspectos de su carrera musical.

“En el año que escribimos ‘Derroche’ que va a cumplir 30 años compusimos otros éxitos igual de importantes, ‘Macho Pérez’ por ejemplo que fue salsa del año de 1990”, reveló.

Agregó: “Muchas canciones que la gente canta son de mi autoría. ‘Amor casual’ de Wilfrido Vargas que fue, incluso, tema de una telenovela bellísima también es composición de Manuel Jiménez”.

Pero hay más temas. “’Con agua de sal’ que canta Miriam Cruz, que representó al país en un importante festival; así como otros merengues, salsas y bachatas”, señaló.

Mencionó, además, una de las canciones más hermosas de Maridalia Hernández, “Quién no sabe de amor”, también compuesta por él.

A ella se suman “El amor que tuve”, interpretada también por Hernández; “Soy como soy” de Raphy D’ Oleo.

“Amor a medio tiempo” de Yoskar Sarante, un tema muy popular en estos tiempos que es parte del catálogo de canciones compuestas por Jiménez y que, aunque formó parte del álbum de “Derroche “fue ahora cuando caló en el gusto musical.

“Yo escribí esa canción originalmente para El Jeffrey, quien la iba a grabar en merengue, pero finalmente el que la grabó fue Yoskar en bachata”, señaló.

Compositores actuales

Para algunos las composiciones musicales actuales carecen del sentimiento de otras épocas. Sin embargo, para Jiménez esa aseveración no es del todo cierta. Aunque reconoce que se necesitan mayores esfuerzos para que siga por un mejor curso

“Está presente la música y la música buena. Hay buenas canciones, buenas salsas, hay buenísimas bachatas. Me preocupa un poco el merengue; de hecho, en mi tiempo de legislador yo impulsé la Ley de música, que lo único que buscaba era apoyar la música de República Dominicana”, dijo, y enfatizó que se debe invertir más en cultura.

“Que se invierta tan poco tiene que ver a veces con la visión del Estado sobre las bellas artes, confiamos en que esto cambie con la ley de mecenazgo, que ya fue aprobada”.

Y es que, para él “las modas que surgen, generalmente, se reciclan de tiempo en tiempo”, pero “siempre será una constante la música buena”; y hay que asegurarse de que sea así. Por eso, dice “en SDE estamos abriendo una escuela de bellas artes para los niños vayan a la escuela porque si la aprenden van a ser músicos, si no lo hacen serán dembowseros o cualquier cosa”, finalizó.

Dice habrá solución a la basura desde junio

El alcalde de Santo Domingo Este afirmó que a partir del 1 de junio de este año la situación del cúmulo de basura en la circunscripción 3 comenzará a cambiar porque a más tardar el 11 de mayo se habrá realizado la licitación para adjudicar un contrato de recogida a una empresa solvente, eficiente, organizada y con experiencia. Explicó que ha sido un tema complicado porque asumieron en medio de la pandemia que retrasó la compra de 35 camiones que mejoraron la situación, que se había planificado para que estuvieran en el país en 60 días y el proceso duró 120. Pero que con la llegada de los equipos se ha garantizado la recogida en la circunscripción 2. “Hoy día el tema de la basura en Santo Domingo Este, la gente empieza a valorar la mejoría, Este año ha sido declarado por el concejo de regidores como el año de la limpieza integral y la identidad del municipio, este año debe concluir con una mejora sustancial en las tres circunscripciones y no hay que tener dudas, nosotros les pro- metimos a los munícipes de Santo Domingo Este una ciudad limpia y va a ser una ciudad limpia”, afirmó. Dijo que dentro de los planes que tienen está la puesta en ejecución de un proyecto, que ya se firmó para recoger los residuos en toda la ribera del río Ozama y el mar Caribe. El a acuerdo fue firmado entre la Alcaldía, Promipyme y el ministerio de Medio Ambiente, que además de recolección y reciclaje incluye educación ciudadana sobre el tema de los residuos sólidos. “Y estamos haciendo otros acuerdos, muy importantes con una empresa cuya misión es como una ONG que organiza todos los plásticos, ellos van a trabajar en toda el área de Calero, desde el río Ozama desde el puente de la bicicleta como le decimos al Ramón Matías Mella, hasta el puente Juan Carlos, todo el litoral marino, será compromiso de esa empresa de que no haya un plástico. Una cosa bien organizada”. Informó que también se va a empezar a trabajar con las juntas de vecinos de Calero y el Consejo de Desarrollo de santo Domingo, que se encargará de trabajar desde el puente Sánchez, de las 17 como se le dice hasta el Jacinto Peynado que es el que pasa por la Barquita, Sabana Perdida. Desde el puente Francisco del Rosario Sánchez hasta el de la bicicleta o Ramón Matías Mella que le tocará al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, como lo establece un acuerdo al que arribaron, informó Jiménez. Sobre el destino final de residuos Jiménez sostuvo que el decreto 62-21 pone bajo la responsabilidad de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia(Propeep) la construcción de varios rellenos en el país y el número uno era el de Santo Domingo Este. “Pero no ha sido así, no ha comenzado de primero, como usted sabe ya se inició en Nagua, en Samaná, pero en Santo Domingo Este estamos esperando”, indicó. Dijo que la Alcaldía, el Ministerio de Medio Ambiente y Propeep tiene la responsabilidad de resolver el problema del destino final de los residuos y que se ha estado trabajando en el cierre técnico del transfer y se prevé que el relleno se construya en la zona de Guerra donde hay muchos lugares, hay mucho pasivo y hay por lo menos dos empresas que trabajan con basura, con las que tiene que ver medio ambiente. En cuanto a la construcción de la estación de trasferencia, se han estudiado tres lugares que imagina tanto Medio Ambiente como Propeep están evaluando y estarían en las inmediaciones entre el pueblo de San Isidro y la Autopista Fernández Domínguez. “Son áreas que fueron estudiadas detalladamente, que califican, claro está, no para un depósito de basura, sino para un vertido que el camión lleva y debe ser bajo techo, debe ser algo que genere seguridad con sostenibilidad ambiental porque es tirar basura de un camión chiquito a un grande y se coloca en una rampa no es una cosa complicada para nada solo que debe tener el debido rigor”. Aclaró que con ese tema no hay problemas siempre que se cumpla con los protocolos. l