Liga Municipal proyecta un plan de retiro “sin hacer uso de recursos públicos”

El secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, planteó la necesidad de establecer un sistema de previsión social como lo tienen contemplado los legisladores y afirmó que en el proyecto de modificación a la ley municipal que presentaron al Poder Ejecutivo se contempla ese aspecto.

Dijo que siempre ha estado consciente de que como se ha visto como un privilegio que los legisladores tengan su propio sistema de previsión social, de alguna manera se iba a ver extendido en los gobiernos locales, pero que solo se puede lograr con modificación de la actual ley.

"La ley tiene que ser modificada, muchos funcionarios municipales del nivel de alcalde tienen que ser asistidos hasta para cubrir sus medicamentos al final de su gestión, tengo un caso de un exalcalde que duró cinco períodos y ahora hemos tenido que ayudarlo a hacer su propia residencia" Víctor D'Aza Secretario de la Liga Municipal “

Manifestó que el sistema de previsión social tiene que ser mejorado con un plan de retiro sin que signifique un privilegio irritante ni pecaminoso, que pueda ser autofinanciado por aporte de las mismas autoridades municipales.

Por su lado, Ángel Mercedes, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), dijo que el sistema de previsión social no tiene que ser con los recursos del Estado porque la gente no lo apoyaría, pero que, si se ve como un ahorro, entonces tiene otra connotación.

“Si se hace como un sistema que crea beneficios para ellos mismos (los funcionarios municipales) y no para un sistema financiero de manera particular, si es con sus ahorros previamente establecidos, entonces eso no tiene nada pecaminoso, ahora si tú lo ves como una manera que el Estado te subsidie de manera particular y especial, eso tiene otra connotación”, dijo Mercedes.

Entiende que hay que hacer un análisis y que por eso no es bueno decir que va a ser de tal o cual manera hasta que se tengan los elementos en las manos que componen un plan de retiro, al momento de revelar que han elaborado una propuesta general en la que está incluida un plan de retiro.

Limpio mi país

Con respecto al programa Limpio mi país, de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza explicó que se trata de un proyecto de cooperación internacional que apoya la implementación de la Ley 225-20 de residuos sólidos.

“En la próxima reunión del consejo directivo de la Liga Municipal Dominicana se van a invitar a los alcaldes que pertenecen a Fedomu, que no son parte de la Liga y a los miembros del Sistema Nacional para la Gestión Integral de Residuos (Singir), le vamos a presentar la propuesta de la Liga en materia de gestión integral, vamos a hacer una publicación particular para que la gente entienda cuál es el rol”, dijo D’Aza.

Mientras que la encargada del programa, la subsecretaria Marilyn García, dijo el programa funciona bien, cumpliendo su rol de asesor y acompañar a los alcaldes en sus gestiones.